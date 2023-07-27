"Hücumda joker Rebic" günün spor manşetleri (27 Temmuz 2023)
Günün spor manşetlerinde, spor gündemiyle alakalı en yeni gelişmeler ve transfer haberleri belli oldu. 27 Temmuz 2023 tarihli gazetelerin spor sayfalarına, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer haberlerine, 1 dakikada göz atın.
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