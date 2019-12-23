İtalya Süper Kupası'nı Lazio kazandı

Maçın ikinci yarısında Lazio, Bosna Hersekli golcüsü Senad Lulic'le 73. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Mavi-beyazlılar, 90+4. dakikada Danilo Cataldi ile bir gol daha bulup, maçın skorunu 3-1 olarak belirledi ve İtalya Süper Kupası'nı müzesini götürmeyi başardı.