İtalya'daki dev maçta corona virüs sessizliği

Corona virüsün en çok etkilediği Avrupa ülkesi olan İtalya'da, Serie A maçları seyircisiz oynanıyor ve bunlardan biri de dün geceki Juventus - Inter kartşılaşmasıydı. Başta Ronaldo olmak üzere dünya yıldızları boş tribünlere oynadı.
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Anadolu Ajansı 09.03.2020 - 06:25
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.
Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.
Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.
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