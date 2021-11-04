Kadınlar için sıkılaşma yöntemleri

“YA ERKEKSİ BİR FİZİĞE SAHİP OLURSAM?”

Bu konu hakkında pek çok kadın ağırlık kaldırmaya mesafeli yaklaşıyor ve egzersiz yapmıyor.

Bu sebeple de çoğu kadın istenilen vücudu bir türlü elde edemiyor.

Ağırlık kaldırmak siz değerli kadın okurlarımızın fiziklerini “daha erkeksi” yapmayacak aksine sıkılaştıracak.

Bunun sebebi; kas gelişiminde en temel gereksinimlerden biri olan testosteron hormonunun kadınlarda çok fazla salgılanmaması.

Bu durum onların erkeksi bir fiziğe sahip olmalarını engeller.