Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?)

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0 mağlup ederek, grupta oynayacağı son maç olan Karadağ maçını beklemeye başladı. Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu. Peki Karadağ Türkiye maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 15.11.2021 - 08:06

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 1

DÜNYA KUPASI İÇİN SON VİRAJ

2022 Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 23 puana ulaştı. 

Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 2

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu'ndaki son maçını 16 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacak.

Maç, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak. 

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 3

KARADAĞ TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Karadağ Türkiye maçını TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyebilecek.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 4

HOLLANDA NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir diğer karşılaşma ise Hollanda'da oynanacak.

Grupta lider konumda bulunan Hollanda, 3. sıradaki Norveç'i ağırlayacak. Bu karşılaşma da Karadağ Türkiye maçı ile aynı saatte (22.45) oynanacak. 

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 5

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

İşte Dünya Kupası için alternatif senaryolar:

1. Türkiye Karadağ'ı yenerse, Hollanda-Norveç maçının sonucunu bekleyecek.

Norveç Hollanda'yı deplasmanda mağlup etse bile genel averaja bakılacak.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 6

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

2. Türkiye tek farklı galip gelirse, Norveç'in Hollanda'yı en az 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. Bu durumda Hollanda elenirken, Türkiye play-off oynayacak.

Play-off'lara 10 grup ikincisi ve Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım katılacak.

12 takımın yer aldığı elemelerde iki turu da geçen 3 takım 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 7

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

3. Hem Türkiye hem de Norveç'in berabere kalması durumunda Türkiye grubu 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanacak.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 8

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

4. Karadağ'e yenilirsek, Norveç'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bu maçlarda alının skorlara göre genel averaj ikinciyi belirleyecek.

Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?) - 9

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDER?

5. Türkiye kazanır, Hollanda kaybederse, A Milli Takım genel averajda Norveç'i geçmesi durumunda direkt olarak 2022 Katar Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

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