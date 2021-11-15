Karadağ - Türkiye Dünya Kupası eleme maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider?)

DÜNYA KUPASI İÇİN SON VİRAJ

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele eden Türkiye, son maçta Cebelitarık'ı 6-0'lık skorla geçerek 9 maçta 23 puana ulaştı.

Böylece genel averajda Norveç'i geçen A Milliler, Karadağ ile oynayacağı son maç öncesinde Dünya Kupası biletini almak ya da play-off oynamak için avantajlı konuma geçti.