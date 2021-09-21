Kasaba takımından Fransa Şampiyonluğu'na Guy Roux'un hikayesi

Guy Roux futbolu seven herkesin hayali olan, daha çok menajerlik oyunlarında gördüğümüz bir kariyeri gerçek hayatta başaranlardan. Genç yaşında başına geçtiği bir kasaba takımını dönemin en tanınan takımlarından biri yapmayı başaran Guy Roux’un hikayesi...

1938 yılında Colmar kasabasında dünyaya gelen Guy Roux, 22 yaşına kadar genç takımlarda futbol oynadı fakat pek de parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Futbolu bıraktıkdan 1 yıl sonra 1961 yılında, amatör bir kulüp olan Auxxerre’nin teknik direktör aradığını duydu. Bu onun için küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir fırsattı.