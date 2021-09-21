Kasaba takımından Fransa Şampiyonluğu'na Guy Roux'un hikayesi

ntv.com.tr 21.09.2021 - 11:12
Guy Roux futbolu seven herkesin hayali olan, daha çok menajerlik oyunlarında gördüğümüz bir kariyeri gerçek hayatta başaranlardan. Genç yaşında başına geçtiği bir kasaba takımını dönemin en tanınan takımlarından biri yapmayı başaran Guy Roux’un hikayesi...
1938 yılında Colmar kasabasında dünyaya gelen Guy Roux, 22 yaşına kadar genç takımlarda futbol oynadı fakat pek de parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmedi. Futbolu bıraktıkdan 1 yıl sonra 1961 yılında, amatör bir kulüp olan Auxxerre’nin teknik direktör aradığını duydu. Bu onun için küçüklüğünden beri hayalini kurduğu bir fırsattı.
Guy Roux, Auxerre kulübüne gerekirse odun bile kesebileceğini söylediği bir başvuru mektubu yolladı. Başvurular arasında en az maaşı isteyen ve en genç olan kişi de Roux’du.
Auxerre kulüp başkanı Roux’u seçti ve sadece 600 Frank karşılığında Auxerre’nin başına geçerdi. Guy Roux kolları sıvadı ve yapılması gereken ilk işin kasaba ile takımı bütünleştirmek olduğunu düşündü. Kapı kapı dolaşan Guy Roux kasabalılardan yardım istedi.
Auxerre, az nüfuslu olmasına karşın o dönemde, ülkenin önemli üretim merkezlerinden biriydi. Çiftçilerden sahanın zemini için gübre, kadınlardan antrenmanda giymek için spor kıyafetleri ve forma dikmelerini istedi. Auxerre’in ilk futbol sahası da bu gübrelerle oluştu.
Gecesini gündüzüne katan Roux her zaman kulübe gelen ilk kişi ve kulüpten çıkan son kişi oluyordu. Guy Roux için asıl önemli dönem başlıyordu. Tüm kasabayı arkasına alan Roux’un artık sportif başarısıyla da anılması gerekiyordu.
Roux kendine ait ve farklı antreman metodları geliştirmeye başladı. Bu metodları oyuncuların üzerinde deneyen genç teknik direktör emeklerinin meyvesini ilk olarak 1970 yılında 3. lige çıkarak aldı 3. ligde de başarılı bir performans sergileyen Auxerre takımı 1974 yılında 2. lige adımını attı.
Roux’un disipliniyle alakalı o kadar şey anlatılıyor ki futbolcularının gece Paris’e gidip gitmediklerine arabalarının kaputlarının üstüne elini koyarak kontrol edermiş. Böyle bir düzende çalışan teknik direktörün de iki lig yükseltikten sonra ilk hedefi Fransa Kupası’ydı.
Bu hedefine 1978/79 sezonunda çok yaklaşmıştı; finalde kupayı Nantes’a kaybetti. Ertesi sezon Lig 2’de şampiyon olan Auxerre artık Lig 1’deydi. 19 yıl önce bir kasaba takımı Auxerre’nin başına gelen Guy Roux artık hedeflerine bir yenisini ekliyordu; Lig 1 şampiyonluğu.
İlk yıllarında biraz bocalayan Auxerre 1983-1984 sezonunu 3. Bitirerek UEFA Kupası’na katılma hakkı kazandı. Ertesi sezon UEFA’da ilk turdaki rakipleri o sene UEFA kupasının favorisi olarak gösterilen John Benjamin Toschack’ın Sporing Lizbon’uydu ve ilk Avrupa tecrübelerinde varlık gösteremediler.
Kimilerine göre bu kötü bir son olsa da Guy Roux için öyle olmayabilirdi. Daha 23 yaşında bu kulübün teknik direktörlüğüne gelen Guy Roux artık Avrupa’da da bilinen bir teknik adam olmuştu.
O sene Auxerre’nin başarısında pay sahibi olanlardan biri de futbol dünyasının yakından tandığı Eric Cantona’ydı. Eric Cantona’, Guy Roux’un futbola kazandırdığı Dijibril Cisse, Philippe Mexes, Lourant Blanc gibi yıldızlardan biriydi. Sadece 4 sene önce Fransa 2. Ligi'nde mücadele ederken sürekli Avrupa kupalarına katılan istikrarlı bir takım haline geldiler.
1992-1993 sezonuna gelindiğinde Guy Roux ismini bilmeyen yoktu artık. Sırayla Kopenhag, Standart Liege ve çeyrek finalde önceki senenin şampiyonu Ajax’ı eleyerek UEFA Kupası'nda yarı finale kadar yükseldiler. Yarı finalde Borussia Dormund’a penaltılarla elendiler. Bir sonraki sezon Fransa Kupası’nı müzesine götüren Auxerre ilk ulusal başarısını elde etmişti. Guy Roux’un Auxerre’i 1995-1996 sezonunda Ligue1’i PSG’nin önünde bitirip Fransa şampiyonu oldu. Artık Şampiyonlar Ligi'ndelerdi.
Guy Roux, bir kasaba takımı olan AJ Auxerre'i 44 yıl boyunca çalıştırmış ve amatör liglerde sıradan bir takımken Fransa şampiyonu yapıp Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar çıkarttı.
Henüz 23 yaşında Auxerre kulübüne adım atmış, 44 yılını bir kulübe veren Guy Roux, yeri geldiği zaman maaşını almamış, yeri geldiği zaman odun, gübre taşımış bir efsane; 1 Fransa Ligi şampiyonluğu, 4 Fransa Kupa şampiyonluğu, 1 Intertoto Kupası şampiyonluğu ve bir sürü uluslararası başarı yaşamış 2005 yılında doktorların tavsiyesi üzerine teknik direktörlük kariyerini noktalamıştır.