Kol kası nasıl yapılır?

KOL KASI NE KADAR SÜREDE GELİŞİR?

Küçük bir kas grubu olmasından dolayı kol kaslarıız hızlı bir şekilde gelişecektir.

Burada yapılması gereken en önemli şey gösterdiğimiz hareketleri doğru tekrar aralığında ve düzgün bir şekilde yapmanız.

Bu gereklilikleri yerine getirdiğinizde 1 ay içinde kollarınızda gözle görülür bir değişim olacaktır.