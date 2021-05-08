Kral atıyor, şampiyonluk geliyor

Fransa Ligi'nde Lille, kritik derbide Lens'i deplasmanda 3-0 yendi; şampiyonluk için zorlu bir virajı daha aştı. Lille'in ilk iki golü Burak Yılmaz'dan geldi.

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Ntvspor 08.05.2021 - 00:18

Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik ile Burak Yılmaz maça 11'de başladı. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Lille penaltı kazandı. Seko Fofana'nın, Jonathan Bamba'ya yaptığı harekete hakem 'penaltı dedi.

4. dakikada penaltı için topun başına geçen Burak Yılmaz, affetmedi ve ağları havalandırarak Lille'i 1-0 öne geçirdi. Burak Yılmaz, bu sezon Lille formasıyla 14. golünü attı.

Lens'te Michelin, 29. dakikada Burak Yılmaz'a, 35. dakikada ise Zeki Çelik'e yaptığı hareketler sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Lille iyice rahatladı.

Lens'in 10 kişi kalmasının ardından rakip kaleye gitmeye başlayan Lille'de, 40. dakikada Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı. Milli futbolcu yaklaşık 30 metre uzaktan çok sert vurdu, topu ağlarla buluşturdu ve Lille'i 2-0 öne geçirdi.

Ligde 5 de asist yapan Burak Yılmaz, Moussa Sow'dan (28) (2010-11) sonra Lille formasıyla Ligue 1'deki ilk sezonunda 20 gole direkt katkı yapan ilk futbolcu oldu.

Ligde 15. golünü atan Burak Yılmaz, bu sezon Avrupa’nın beş büyük liginde mücadele eden 35+ yaşındaki oyuncular arasında Ronaldo'nun ardından 2. sırada yer aldı. Ronaldo bu sezon 27 gol kaydetti.

Burak Yılmaz'ın ikinci golünün ardından Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'in yardımcısın öpmesi dikkat çekti.

İkinci yarıda Lille, oyundaki hakimiyeti ele alırken; 60'da Johantan David, kaleciden dönen topu sert vuruşla ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

75. dakikada Burak Yılmaz, yerini Yusuf Yazıcı'ya; Zeki Çelik ise Jeremy Pied'e bıraktı.

Kalan maçlarda başka gol olmadı ve Lille, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Deplasmanda 13. maçını da kaybetmeyen Lille, puanını 79 yaptı ve bitime 2 hafta kala liderliğini sürdürdü. Avrupa hesapları yapan Lens ise 56 puanda kaldı.

Sezonun ilk yarısında Lille'in sahasında oynanan maçta Lille, rakibini 4-0 yenmiş; ev sahibinin ilk golünü Burak Yılmaz kaydetmişti. O maçta Lille'in 4. golünü ise bir başka milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı kaydetmişti.