Letonya-Türkiye maçı sonrası spor yazarları: Taktik-maktik yok

Beraberlik golünü buluyoruz ama… Çok istiyoruz, pozisyona giriyoruz, dakikalar geçiyor golü bir türlü atamıyoruz.. Maç boyu yürüyen ve dolanan takım nihayet futbolu hatırlayıp inanılmaz bir tempo ile galibiyeti arıyor. İşte Burak’ın kazandığı penaltı, işte Burak’ın golü…Oh be nihayet yeniyoruz... Ah be çocuklar son on dakikada mı oynanır futbol!… Neyse, neyse… İkincilik hayalimiz var şimdi. Bakarsınız olur… Belli mi olur!