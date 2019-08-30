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Luis Enrique'nin 9 yaşındaki kızı Xana kansere yenildi

Anadolu Ajansı

İspanyol teknik direktör Luis Enrique, kemik kanseri teşhisiyle 5 aydır tedavi gören 9 yaşındaki kızının öldüğünü duyurdu.

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    Luis Enrique, twitter hesabından ailesi adına yaptığı açıklamada, Xana adlı 9 yaşındaki kızının 5 aydır mücadele ettiği kemik kanserine yenik düşerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
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    Enrique kızına atfen, "Seni çok özleyeceğiz ama gelecekte buluşacağımız umuduyla hayatımızın her gününde seni hatırlayacağız. Ailemize öncülük eden yıldızımız olacaksın." ifadelerini kullandı.
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    Enrique ailesi ayrıca, kızlarının hastalığı dolayısıyla yanlarında olan, destek veren ve hastanede ilgilenen herkese teşekkür etti.
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    İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne 9 Temmuz 2018'de getirilen Enrique, ailevi sorunların ortaya çıkmasıyla Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda 26 Mart'ta oynanan Malta-İspanya maçında takımın başında olamamış, milli takım kampını terk ederek Barselona'ya dönmüştü.
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    Luis Enrique'nin görevinin başında olamayacağını açıklaması üzerine de, yardımcısı Roberto Moreno 19 Haziran'da resmi olarak İspanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.
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    Luis Enrique'nin ailevi sebep olarak açıklanan kızının hastalığıyla ilgili sorunu bu zamana kadar saklı tutulmuş, İspanyol medyası da buna saygı göstermişti.
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