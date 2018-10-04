Maçın adamı: Cengiz Ünder
Anadolu Ajansı
Roma'da forma giyen milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Çekya temsilcisi Viktoria Plzen maçındaki performansından dolayı taraftarlarca "maçın adamı" seçildi.
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1Serie A ekiplerinden AS Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca "maçın adamı" olarak belirlendi.
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2Roma'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, taraftarlarca en çok oyu toplayan Ünder'in "maçın adamı" seçildiği
belirtildi.
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3Paylaşımında takım arkadaşı Edin Dzeko'nun maçta tam 3 gol attığını ancak yine de Ünder'in birinci olduğunu vurgulayan Roma, "Maçın Adamı
seçilen Cengiz Ünder'e tebrikler!" ifadesini kullandı.
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4Roma'nın bu paylaşımının altına da "herhangi bir anket söz konusu olduğunda mutlaka Türklerin kazanacağına" dair yorumlar yapıldı.
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5Çok sayıda İngilizce ve Türkçe tebrik mesajının da atıldığı Ünder'in yer aldığı paylaşım, 371 retweet ve 813 beğeni aldı.
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6Diğer adaylar Edin Dzeko 305 retweet, 429 beğeni, Lorenzo Pellegrini 83 retweet, 201 beğeni, Justin Kluivert ise 60 retweet, 192 beğeniyle Ünder'in gerisinde kaldı.
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7Milli oyuncu Cengiz Ünder, söz konusu karşılaşmada 64. dakikada takımına üçüncü golü getirmişti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, maçta birer gol ve asistle oynamıştı.