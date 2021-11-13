Milli Takım'dan gol yağmuru

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı. Türkiye bu sonuçla G Grubunda ikinciliğe yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr 13.11.2021 - 21:53 | Son Güncelleme : 13.11.2021 - 21:58

Milli Takım'dan gol yağmuru - 1

2022 FIFA Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık Milli Takımı karşılaştı.

Milli Takım'dan gol yağmuru - 2

Karşılaşmanın 11. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle A Milli Takım 1-0 öne geçti.

Milli Takım'dan gol yağmuru - 3

Halil Dervişoğlu 38. dakikada attığı golle fark 2'ye çıktı: 2-0

Milli Takım'dan gol yağmuru - 4

41. dakikada Halil Dervişoğlu kendisinin ikinci takımın 3. golünü attı: 3-0

Milli Takım'dan gol yağmuru - 5

İlk yarı Milli Takımın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milli Takım'dan gol yağmuru - 6

Merih Demiral 65. dakikada farkı 4'e çıkardı: 4-0

Milli Takım'dan gol yağmuru - 7

81. dakikada Serdar Dursun'un golüyle A Milli Takımımız 5-0 öne geçti.

Milli Takım'dan gol yağmuru - 8

Mert Müldür, 84. dakikada farkı 6'ya çıkartan golü attı: 6-0

Milli Takım'dan gol yağmuru - 9

Karşılaşma A Milli Takımımzın 6-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milli Takım'dan gol yağmuru - 10
Milli Takım'dan gol yağmuru - 11
Milli Takım'dan gol yağmuru - 12
Milli Takım'dan gol yağmuru - 13
Milli Takım'dan gol yağmuru - 14
Milli Takım'dan gol yağmuru - 15
Milli Takım'dan gol yağmuru - 16
Milli Takım'dan gol yağmuru - 17
Milli Takım'dan gol yağmuru - 18

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