Mohamed Salah kimdir, hangi takımlarda oynadı, başarıları neler?

Burada dikkat çeken performansıyla Chelsea’nin yolunu tutan Salah, gök- mavililerde istediği performansı gösteremedi.

Daha sonra İtalya Ligi ekiplerinden Fiorentina ve Roma’ya kiralandı. Roma kulübü 15 milyon euro karşılığında Mısırlı yıldızı kadrosuna katmıştı.