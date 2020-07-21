Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu

Antalya’da bu akşam oynanan Ankara Demirspor - Sakaryaspor TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final maçı sonrası protokol tribünü karıştı. Koltuklar tribünden aşağıya fırlatıldı, yumruklar havada uçuştu.

İHA 21.07.2020 - 05:19 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 08:25

Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 1
Antalya’da 22.00’da başlayan TFF 2. Lig Play - Off maçında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1'lik skorla yenerek yarı finale yükseldi. Titanic Mardan Palace Stadyumunda oynanan müsabaka sonrası tribünler karıştı.
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 2
Galibiyetin ardından Ankara Demirsporlu bir futbolcunun tünele gireceği sırada sarf ettiği iddia edilen sözlerine, tribündeki Sakaryaspor cephesinden tepki geldi.
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 3
Aralarında yöneticilerinde bulunduğu Sakaryaspor kafilesi ile Ankara Demirspor cephesi arasındaki tartışma bir anda büyüyerek kavgaya dönüştü.
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 4
Protokol tribününden koltuklar aşağıya fırlatıldı. Gerginliği polis ekipleri kontrol etmeye çalışırken, Ankara Demirspor’dan bazı yöneticiler yumruk ve tokatlı saldırıya uğradı. Kavganın devam etmesi üzerine çevik kuvvet ekipleri protokol alanına gelerek tarafları ayırdı.
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 5
Polisin güvenlik önlemlerinin ardından Ankara Demirspor yönetimi stadyumdan ayrıldı.
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 6
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 7
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 8
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 9
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 10
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 11
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 12
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 13
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 14
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 15
Play-Off maçının ardından ortalık karıştı, yumruklar havada uçuştu - 16

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER