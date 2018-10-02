Putin'den Hamiton'a: Bu kez aynı şeyi yapma
NTV
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Formula 1 Dünya Şampiyonasında birinci olan Lewis Hamilton'dan özel bir ricada bulundu. Putin, 2015’teki yarışta birinci olduğunda şampanya ile kendisini ıslatan hamilton’dan bu kez aynı şeyi yapmamasını istedi.
-
1
Soçi’de düzenlenen Formula 1 yarışının galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.
-
2Ödül töreninde kupayı vermek için Hamilton'ın yanına giden Rus lider Putin, 2015’teki yarışta Hamilton’ın sahnede kendisini şampanya patlatırken ıslatmasına gönderme yaptı, bu kez öyle yapmamasını istedi.
-
3Hamilton da Putin'e "Bu kez yapmayacağım. Ama geçen yıl şampanya ile ıslatan ben değildim. O başkasıydı" dedi.
-
4Hamilton’ın yanıtına gülümseyerek cevap veren Putin de "Size her yıl ödül vermeye alıştım, iyi gidiyorsunuz" ifadesini kullandı.
-
5Formula 1’in şampanyalı kutlaması gerçekleştiği sırada ise Putin sahnede değildi.
-
6