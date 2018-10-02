NTV

Putin'den Hamiton'a: Bu kez aynı şeyi yapma

NTV

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Formula 1 Dünya Şampiyonasında birinci olan Lewis Hamilton'dan özel bir ricada bulundu. Putin, 2015’teki yarışta birinci olduğunda şampanya ile kendisini ıslatan hamilton’dan bu kez aynı şeyi yapmamasını istedi.

  • 1

    Soçi’de düzenlenen Formula 1 yarışının galibi Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

  • 2

    Ödül töreninde kupayı vermek için Hamilton'ın yanına giden Rus lider Putin, 2015’teki yarışta Hamilton’ın sahnede kendisini şampanya patlatırken ıslatmasına gönderme yaptı, bu kez öyle yapmamasını istedi.
  • 3

    Hamilton da Putin'e "Bu kez yapmayacağım. Ama geçen yıl şampanya ile ıslatan ben değildim. O başkasıydı" dedi.
  • 4

    Hamilton’ın yanıtına gülümseyerek cevap veren Putin de "Size her yıl ödül vermeye alıştım, iyi gidiyorsunuz" ifadesini kullandı.
  • 5

    Formula 1’in şampanyalı kutlaması gerçekleştiği sırada ise Putin sahnede değildi.
  • 6

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin