Rodrygo tarihe geçti (Galatasaray kabusu yaşadı)

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.



Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının

ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

GRUPLARDA PUAN DURUMU