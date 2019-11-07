Rodrygo tarihe geçti (Galatasaray kabusu yaşadı)

A, B, C ve D gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Galatasaray'a 2 gol atan Real Madrid'in 18 yaşındaki futbolcusu Rodrygo bir ilki başarırken, 4'te 4 yapan Paris Saint-Germain, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında da 4. maçlar oynandı. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.

Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının
ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. 4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan diğer sonuçlar şöyle:

B Grubu

Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4

GRUPLARDA PUAN DURUMU

C Grubu

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

D Grubu

Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1 

GRUPLARDA PUAN DURUMU

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