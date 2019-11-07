Rodrygo tarihe geçti (Galatasaray kabusu yaşadı)

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 4. haftası sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B, C ve D gruplarında da 4. maçlar oynandı.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu karşılaşmasında konuk olduğu Real Madrid'e 6-0 yenildi ve tur atlama şansını kaybetti.
Real Madrid'de forma giyen 18 yaşındaki Rodrygo, 6 dakika 14 saniyede fileleri 2 kez havalandırarak bir Şampiyonlar Ligi maçının
ilk 7 dakikasında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.
A Grubu'ndaki diğer mücadelede Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Club Brugge'ü Icardi'nin 22. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti. 4'te 4 yapan PSG, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Dördüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan diğer sonuçlar şöyle:
B Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Tottenham (İngiltere): 0-4
C Grubu
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-3
Atalanta (İtalya) - Manchester City (İngiltere): 1-1
D Grubu
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Juventus (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya): 2-1