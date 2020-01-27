Roma derbisinde Cengiz Ünder'e övgü

Serie A'nın 21. haftasında 1-1 sona eren Roma-Lazio derbisinde 90 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in gösterdiği performans, her iki takımın
teknik direktörü tarafından övüldü.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Roma'nın Portekizli teknik direktörü Paulo Fonseca, Lazio maçını kazanmayı hak
ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirtti.
Fonseca, Cengiz Ünder ile maçtan önce konuştuğunu ve kendisinden takım savunmasına daha fazla yardımcı olmasını istediğini anlattı.
Fonseca, "O, defansif anlamda da çok iyi çalıştı. Onun gösterdiği bu performanstan memnunum. Hücumda zaten her zaman çok iyi. Çok iyi bir maç
oynadı." diye konuştu.