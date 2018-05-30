Ronaldo, Messi'ye 139 milyon kişi fark attı
Ntvspor
KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.
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1KPMG Football Benchmark Ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı.
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2İşte Avrupa Eliti 2018'de yer alan oyuncuların takipçi sayıları...
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10. Luis Suarez
Facebook: 19 milyon
Instagram: 14.2 milyon
Twitter: 27.1 milyon
TOPLAM: 60.3 Milyon
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49. Sergio Ramos
Facebook: 23.5 milyon
Instagram: 14.4 milyon
Twitter: 22.6 milyon
TOPLAM: 60.6 Milyon
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58. Zlatan Ibrahimovic
Facebook: 26.6 milyon
Instagram: 5 milyon
Twitter: 31.3 milyon
TOPLAM: 62.9 Milyon
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67. Mesut Özil
Facebook: 31.4 milyon
Instagram: 22.5 milyon
Twitter: 15.9 milyon
TOPLAM: 69.8 Milyon
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76. Andres İniesta
Facebook: 26.9 milyon
Instagram: 22.6 milyon
Twitter: 21.7 milyon
TOPLAM: 71.2 Milyon
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85. Gareth Bale
Facebook: 28.8 milyon
Instagram: 16.6 milyon
Twitter: 33.2 milyon
TOPLAM: 78.6 Milyon
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94. James Rodriguez
Facebook: 32.8 milyon
Instagram: 16.8 milyon
Twitter: 35.7 milyon
TOPLAM: 85.3 Milyon
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103. Lionel Messi
Facebook: 89.6 milyon
Instagram: 89.7 milyon
Twitter: --
TOPLAM: 179.3 Milyon
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112. Neymar JR
Facebook: 60.7 milyon
Instagram: 91.7 milyon
Twitter: 39 milyon
TOPLAM: 191.4 Milyon
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121. Cristiano Ronaldo
Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı. Portekizli yıldızın Instagram'da 123.9 milyon, Facebook'ta 122.5 milyon, Twitter'da 71.9 milyon takipçisi bulunuyor. (Toplam: 318.3 milyon)