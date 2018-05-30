Ronaldo, Messi'ye 139 milyon kişi fark attı

1 KPMG Football Benchmark Ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı.

2 İşte Avrupa Eliti 2018'de yer alan oyuncuların takipçi sayıları...

3 10. Luis Suarez

Facebook: 19 milyon

Instagram: 14.2 milyon

Twitter: 27.1 milyon

TOPLAM: 60.3 Milyon

4 9. Sergio Ramos



Facebook: 23.5 milyon

Instagram: 14.4 milyon

Twitter: 22.6 milyon

TOPLAM: 60.6 Milyon

5 8. Zlatan Ibrahimovic



Facebook: 26.6 milyon

Instagram: 5 milyon

Twitter: 31.3 milyon

TOPLAM: 62.9 Milyon

6 7. Mesut Özil



Facebook: 31.4 milyon

Instagram: 22.5 milyon

Twitter: 15.9 milyon

TOPLAM: 69.8 Milyon

7 6. Andres İniesta



Facebook: 26.9 milyon

Instagram: 22.6 milyon

Twitter: 21.7 milyon

TOPLAM: 71.2 Milyon

8 5. Gareth Bale



Facebook: 28.8 milyon

Instagram: 16.6 milyon

Twitter: 33.2 milyon

TOPLAM: 78.6 Milyon

9 4. James Rodriguez



Facebook: 32.8 milyon

Instagram: 16.8 milyon

Twitter: 35.7 milyon

TOPLAM: 85.3 Milyon

10 3. Lionel Messi



Facebook: 89.6 milyon

Instagram: 89.7 milyon

Twitter: --

TOPLAM: 179.3 Milyon



11 2. Neymar JR



Facebook: 60.7 milyon

Instagram: 91.7 milyon

Twitter: 39 milyon

TOPLAM: 191.4 Milyon