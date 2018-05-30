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Ronaldo, Messi'ye 139 milyon kişi fark attı

Ntvspor

KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.

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    KPMG Football Benchmark Ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı.
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    İşte Avrupa Eliti 2018'de yer alan oyuncuların takipçi sayıları...
  • 3

    10. Luis Suarez
    Facebook: 19 milyon
    Instagram: 14.2 milyon
    Twitter: 27.1 milyon
    TOPLAM: 60.3 Milyon

  • 4

    9. Sergio Ramos

    Facebook: 23.5 milyon
    Instagram: 14.4 milyon
    Twitter: 22.6 milyon
    TOPLAM: 60.6 Milyon
  • 5

    8. Zlatan Ibrahimovic

    Facebook: 26.6 milyon
    Instagram: 5 milyon
    Twitter: 31.3 milyon
    TOPLAM: 62.9 Milyon
  • 6

    7. Mesut Özil

    Facebook: 31.4 milyon
    Instagram: 22.5 milyon
    Twitter: 15.9 milyon
    TOPLAM: 69.8 Milyon
  • 7

    6. Andres İniesta

    Facebook: 26.9 milyon
    Instagram: 22.6 milyon
    Twitter: 21.7 milyon
    TOPLAM: 71.2 Milyon
  • 8

    5. Gareth Bale

    Facebook: 28.8 milyon
    Instagram: 16.6 milyon
    Twitter: 33.2 milyon
    TOPLAM: 78.6 Milyon
  • 9

    4. James Rodriguez

    Facebook: 32.8 milyon
    Instagram: 16.8 milyon
    Twitter: 35.7 milyon
    TOPLAM: 85.3 Milyon
  • 10

    3. Lionel Messi

    Facebook: 89.6 milyon
    Instagram: 89.7 milyon
    Twitter: --
    TOPLAM: 179.3 Milyon
  • 11

    2. Neymar JR

    Facebook: 60.7 milyon
    Instagram: 91.7 milyon
    Twitter: 39 milyon
    TOPLAM: 191.4 Milyon
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    1. Cristiano Ronaldo

    Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, sahadaki en büyük rakibi Lionel Messi'ye sanal alemde 139 milyon kişi fark atarak, zirvede yer aldı. Portekizli yıldızın Instagram'da 123.9 milyon, Facebook'ta 122.5 milyon, Twitter'da 71.9 milyon takipçisi bulunuyor. (Toplam: 318.3 milyon)
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