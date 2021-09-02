Ronaldo'dan bir rekor daha

Milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

İHA - AP - Reuters 02.09.2021 - 03:01 | Son Güncelleme : 02.09.2021 - 03:11

Ronaldo'dan bir rekor daha - 1
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İrlanda Cumhuriyeti karşısında attığı iki golle milli takımda 111. golüne ulaştı ve milli takımlarda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda Portekiz sahasında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Konuk ekip 45. dakikada John Egan'ın golüyle devreye 1-0 önde girdi.
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İkinci yarının son anlarında Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Ronaldo'nun 89. ve 90+6. dakikalarda attığı gollerle Portekiz mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Ronaldo'dan bir rekor daha - 4
Bu gollerin ardından milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak milli formayla en çok gol atan oyuncu rekorunu kırdı.
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Ronaldo'dan bir rekor daha - 6
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