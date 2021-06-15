Ronaldo'dan çifte rekor!

Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Macaristan maçı ile birlikte çifte rekorun sahibi oldu. Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu olurken, en fazla gol atan oyuncu unvanının da sahibi oldu.

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Ntvspor 15.06.2021 - 21:00

Son şampiyon Portekiz'in hücumdaki en büyük kozu Ronaldo, EURO 2020'de çifte rekorun sahibi oldu.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Macaristan karşısına çıkan Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu unvanının sahibi oldu. Portekizli yıldız aynı zamanda turnuva tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de de Macaristan karşısında 3 gol atarak Fransız efsanesi Michel Platini'yi geride bırakarak "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirdi.

36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıya imza attı.

Milli formayla çıktığı 175 maçta 106 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.

PORTEKİZ 3-0 YENDİ 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) F Grubu'nda Portekiz, Macaristan'ı 3-0 yendi.