Ronaldo'dan sonra Messi de 100'ledi

1 Barcelona, Şampiyonlar Ligi 1/16 turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Chelsea'yi evinde 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

2 Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde adını üst üste 11 kez çeyrek finale yazdırmayı başardı. Real Madrid de üst üste sekizinci kez çeyrek finalde. Bayern Münih'in de devam eden üst üste 7 sezonluk çeyrek final serisi var. Ayrıca Real madrid 1988-2004 arasında, Manchester United ise 1997-2003 döneminde üst üste 7 sezon çeyrek finale kalmayı başarmışlardı.

3 Barcelona'nın 3-0'lık galibiyetine damga vuran isim iki gol ve bir asistle Lionel Messi oldu.

4 Arjantinli yıldız, dublesiyle Cristiano Ronaldo'nun ardından Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ikinci isim oldu.

5 Messi 100 gole 123 maçta ulaştı. Ronaldo 137 maçta dalya demişti.

6 Barcelona tribünlerinde Messi resimli "Tanrı Kralı Korusun" pankartı dikkat çekti.

7 Messi 100 gole Ronaldo'dan bin 758 dakika daha az sürede ve 266 şut daha az çekerek ulaştı.

8 İngiliz takımlarına karşı ilk 10 Şampiyonlar Ligi maçında gol atamayan Lionel Messi, sonraki 20 randevuda 18 golü buldu.

9 Messi'nin maç başladıktan sadece 2 dakika 8 saniye sonra attığı gol, Arjantinli yıldızın kariyerinde kulüp ve milli maçlarda attığı en hızlı gol oldu.

10 Messi, 27 Şampiyonlar Ligi maçında birden fazla gol kaydetti. Bir kez beş, bir kez dört gol atan Messi, 5 kez de hat-trick yapmayı başardı. Arjantinli, dün gece 20. dublesine imza attı.

11 Messi, Chelsea karşısında iki golünü de Courtois'ya bacak arasından attı.

12 Luis Suarez'in Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 11 asistte 7 kez golü atan futbolcu Messi oldu. Dün gece Messi'nin iki golünde de asistler Suarez'den geldi.

13 Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin elemeli turlarında evinde oynadığı maçlarda Şubat 2007'de Liverpool'a 2-1 kaybettiği randevudan beri yenilmiyor. Barca, 40 iç saha maçında 26 galibiyet, 10 beraberlik, 4 yenilgi aldı.

14 Barcelona'nın sezon başında Borussia Dortmund'dan 105 milyon Euro'ya aldığı Ousmane Dembele, ilk golünü Messi'nin asistinde Chelsea'ye attı.

15 Chelsea, maçta 14 şut attı (Barcelona'dan 6 fazla) ama sadece üçünde çerçeveyi buldu.