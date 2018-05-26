Şampiyonlar Ligi Kupası’nın sahibi Real Madrid (Real Madrid-Liverpool maç sonucu)
Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.
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1Real Madrid, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
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Teknik direktör Zinedine Zidane yönetiminde üst üste 3. kez Devler Ligi şampiyonluğunu elde eden İspanyol ekibi, aynı zamanda Kupa 1'de toplam 13. kez mutlu sona ulaştı. Real Madrid ayrıca son 5 sezonda 4. kez Şampiyonlar Ligi'nde ipi göğüsledi.
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3İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 30. dakikasında Liverpool adına büyük bir talihsizlik yaşandı. Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 52 resmi maçta 44 gol ve 14 asistlik performans sergileyen Muhammed Salah sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yerini Adam Lallana'ya bırakan Mısırlı yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
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4Real Madrid'de de sakatlanan Dani Carvajal, 37'de yerini Nacho'ya bıraktı.
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5Real Madrid, 51. dakikada öne geçti. Bu dakikada eliyle oyun kurmaya çalışan Liverpool kalecisi Loris Karius'un gönderdiği top, pres yapan Karim Benzema'nın ayağına çarptı ve ağlarla buluştu.
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6Şoku çabuk atlatan Liverpool, 55'te Sadio Mane'nin golüyle skora denge getirdi.
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764'te sahneye Gareth Bale çıktı. Galli futbolcu, oyuna girdikten sadece 122 saniye sonra kaydettiği muhteşem golle skoru 2-1 yaptı.
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883'te yine Gareth Bale'in uzaktan şutunda Liverpool kalecisi Karius büyük bir hata yaptı ve top ağlarla buluştu.
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9Maçta başka gol olmadı ve Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı.
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