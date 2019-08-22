Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? (Galatasaray kaçıncı torbada?)
Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. torbadan Barcelona, Mancester City, Liverpool gibi güçlü rakipler bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray kaçıncı torbada?
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1Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor.
Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.
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Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.
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GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.
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GALATASARAY KAÇINCI TORBADA
Son 5 yılda Avrupa kupalarında elde edilen başarıyla belirlenen katsayı puanı 22 bin 500 olan Galatasaray, kuraya büyük ihtimalle 4. torbadan girecek.
Galatasaray'ın 4. torbadan gireceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve grup aşamasındaki son maçlar ise 10-11 Aralık’ta oynanacak.
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1. TORBA
Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
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2. TORBA
Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
2. VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
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3. TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter
3. VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
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4.TORBA
Atalanta
Lille