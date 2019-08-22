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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? (Galatasaray kaçıncı torbada?)

Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrasında temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1. ve 2. torbadan Barcelona, Mancester City, Liverpool gibi güçlü rakipler bekliyor. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, Galatasaray kaçıncı torbada?

  • 1

    Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oluyor.
    Galatasaray'ın rakipleri 29 Ağustos Perşembe günü Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası belli olacak.
  • 2

    Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

  • 3

    GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

    Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de takımımızın muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.
  • 4

    GALATASARAY KAÇINCI TORBADA

    GALATASARAY KAÇINCI TORBADA

    Son 5 yılda Avrupa kupalarında elde edilen başarıyla belirlenen katsayı puanı 22 bin 500 olan Galatasaray, kuraya büyük ihtimalle 4. torbadan girecek.
    Galatasaray'ın 4. torbadan gireceği Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak ve grup aşamasındaki son maçlar ise 10-11 Aralık’ta oynanacak.
  • 5

    1. TORBA

    1. TORBA

    Liverpoool
    Manchester City
    Chelsea
    Barcelona
    Juventus
    Bayern Münih
    PSG
    Zenit
  • 6

    2. TORBA

    2. TORBA

    Tottenham

    Real Madrid

    Atletico Madrid

    Borussia Dortmund

    Napoli

    2. VEYA 3. TORBA

     

    Shakhtar Donetsk

    Benfica

     

  • 7

    3. TORBA

    3. TORBA

    Lyon
    Bayer Leverkusen
    RB Salzburg
    Valencia
    Inter

    3. VEYA 4. TORBA

    Lokomotiv Moskova
    Genk
    Galatasaray
    RB Leipzig

  • 8

    4.TORBA

    4.TORBA

    Atalanta

    Lille

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