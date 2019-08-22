Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu
ntv.com.tr
Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun kura çekimi yapıldı. Temsilcimiz Galatasasaray'ın rakipleri belli oldu. A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın rakipleri Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Club Brugge oldu.
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1
Monaco'da gerçekleştirilen kura çekimi sonrası temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu ve rakipleri belli oldu.
Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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2
A GRUBU
- PSG
- Real Madrid
- Club Brugge
- Galatasaray
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3
B GRUBU
- Bayern Munich
- Tottenham
- Olympiakos
- Kızılyıldız
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4
C GRUBU
- Manchester City
- Shakhtar Donetsk
- Dinamo Zagreb
- Atalanta
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5
D GRUBU
- Juventus
- Atletico Madrid
- Bayer Leverkusen
- Lokomotiv Moskova
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6
E GRUBU
- Liverpool
- Napoli
- RB Salzburg
- Genk
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7
F GRUBU
- Barcelona
- Borussia Dortmund
- Inter
- Slavia Prag
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8
G GRUBU
- Zenit
- Benfica
- Lyon
- RB Leipzig
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9
H GRUBU
- Chelsea
- Ajax
- Valencia
- Lille
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10
1. TORBALiverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Zenit
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2. TORBAReal Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
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3. TORBAOlimpik Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olimpiakos
Club Brugge
Valencia
Inter
Dinamo Zagreb
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4. TORBALokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
Leipzig
Slavia Prag
Kızılyıldız
Atalanta
Lille
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14
GALATASARAY KAÇINCI TORBADAÖte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.