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Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı finalist belli oldu (16 Nisan 2019 Şampiyonlar Ligi maçları)

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen 2 takım, Barcelona Manchester United ve Juventus Ajax maçlarının ardından belli oldu. Daha önce Real Madrid'i eleyen Hollanda ekibi Ajax, Ronaldo'lu Juventus'u da çeyrek finalde kupanın dışına itti.

  • 1

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÜN GECE

    ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÜN GECE
    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Barcelona ile Manchester United ve Juventus ile Ajax karşılaştı.
  • 2

    JUVENTUS AJAX MAÇI

    JUVENTUS AJAX MAÇI
    İlk maçta Hollanda'da 1-1 berabere kalan Juventus, kendi sahasında Ajax'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
  • 3

    RONALDO GOLÜNÜ ATTI

    RONALDO GOLÜNÜ ATTI
    Juventus 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
  • 4

    34. dakikada Van de Beek'in golüyle Ajax beraberliği yakaladı:1-1
  • 5

    De Ligt'in 67. dakikada attığı golle Ajax 2-1 öne geçti.
  • 6

    AJAX JUVE'Yİ KUPA DIŞINA İTTİ

    AJAX JUVE'Yİ KUPA DIŞINA İTTİ
    Karşılaşma 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Ajax Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
  • 7

    BARÇA RAHAT KAZANDI

    BARÇA RAHAT KAZANDI
    Günün ikinci karşılaşmasında ilk maçta İngiltere'de 1-0 kazanan Barcelona kendi evinde de Manchester United'ı 3-yenerek yarı finale yükseldi.
  • 8

    MESSİ'DEN 2 GOL

    MESSİ'DEN 2 GOL
    16. ve 20. dakikalarda Messi2ni golleriyle Barcelona 2-0 öne geçti. 61. dakikada Coutinho'nun golüyle Barça farkı 3'e çıkardı: 3-0
  • 9

    BARÇA YARI FİNALDE

    BARÇA YARI FİNALDE
    Karşılaşma Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Barcelona bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.
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