Şampiyonlar Ligi'nde 2 yarı finalist belli oldu (16 Nisan 2019 Şampiyonlar Ligi maçları)
Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen 2 takım, Barcelona Manchester United ve Juventus Ajax maçlarının ardından belli oldu. Daha önce Real Madrid'i eleyen Hollanda ekibi Ajax, Ronaldo'lu Juventus'u da çeyrek finalde kupanın dışına itti.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÜN GECE
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında Barcelona ile Manchester United ve Juventus ile Ajax karşılaştı.
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JUVENTUS AJAX MAÇI
İlk maçta Hollanda'da 1-1 berabere kalan Juventus, kendi sahasında Ajax'a 2-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
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RONALDO GOLÜNÜ ATTI
Juventus 28. dakikada Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
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34. dakikada Van de Beek'in golüyle Ajax beraberliği yakaladı:1-1
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De Ligt'in 67. dakikada attığı golle Ajax 2-1 öne geçti.
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AJAX JUVE'Yİ KUPA DIŞINA İTTİ
Karşılaşma 2-1 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Ajax Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.
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BARÇA RAHAT KAZANDI
Günün ikinci karşılaşmasında ilk maçta İngiltere'de 1-0 kazanan Barcelona kendi evinde de Manchester United'ı 3-yenerek yarı finale yükseldi.
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MESSİ'DEN 2 GOL
16. ve 20. dakikalarda Messi2ni golleriyle Barcelona 2-0 öne geçti. 61. dakikada Coutinho'nun golüyle Barça farkı 3'e çıkardı: 3-0
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BARÇA YARI FİNALDE
Karşılaşma Barcelona'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Barcelona bu sonuçla adını bir üst tura yazdırdı.