Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea finalde Manchester City'nin rakibi oldu. Chelsea ile Real Madrid, Stamford Bridge'de karşılaştı. Ev sahibi Chelsea 28. dakikada Alman golcüsü Timo Werner'le 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda eşitlik golünü arayan Real Madrid'in çabaları sonuç getirmezken, İngiliz ekibi 86. dakikada Mason Mount'la farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca Real Madrid'i toplamda 3-1'le geçen Chelsea, adını finale yazdırdı. Chelsea finalde bir başka İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Final mücadelesi 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.