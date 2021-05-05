Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

İstanbul'un ev sahipliğinde 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester City karşılaşacak.

Reuters - Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 23:53 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 23:58

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 1
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 2-0 yenen Chelsea finalde Manchester City'nin rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 2
Chelsea ile Real Madrid, Stamford Bridge'de karşılaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 3
Ev sahibi Chelsea 28. dakikada Alman golcüsü Timo Werner'le 1-0 öne geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 4
Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 5
İkinci yarıda eşitlik golünü arayan Real Madrid'in çabaları sonuç getirmezken, İngiliz ekibi 86. dakikada Mason Mount'la farkı ikiye çıkardı.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 6
Kalan sürede başka gol olmayınca Real Madrid'i toplamda 3-1'le geçen Chelsea, adını finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 7
Chelsea finalde bir başka İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 8
Final mücadelesi 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 9
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 10
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 11
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 12
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 13
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 14
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 15
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu - 16

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