Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (2 Ekim 2018)
ntv.com.tr
E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının Viktoria Plzen'i 5-0 yendiği mücadelede birer gol ve asistle oynadı.
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1
G GrubuAvrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında
oynanan 8 maçla başladı.
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2
G Grubu
Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olduğu G Grubu
mücadelesini 1-0 kaybetti.
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3
G GrubuMoskova ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı.
GRUPTA PUAN DURUMU
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4
G Grubu
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5
G Grubu
G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko, 64. dakikada Cengiz Ünder ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu.
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6
G GrubuMücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistle oynadı.
GRUPTA PUAN DURUMU
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7
H GrubuBir diğer İtalya temsilcisi Juventus, H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0'lık skorla geçti.
GRUPTA PUAN DURUMU
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8
H GrubuJuventus'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.
GRUPTA PUAN DURUMU
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9
H GrubuUEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
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10
H GrubuManchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0
GRUPTA PUAN DURUMU
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11
F GrubuOlympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2
GRUPTA PUAN DURUMU
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12
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13Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2
GRUPTA PUAN DURUMU
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14
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15
E GrubuBayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1
GRUPTA PUAN DURUMU
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16
E Grubu
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17
E GrubuAEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3
GRUPTA PUAN DURUMU
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18
E Grubu