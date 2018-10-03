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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları (2 Ekim 2018)

ntv.com.tr

E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı. Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, takımının Viktoria Plzen'i 5-0 yendiği mücadelede birer gol ve asistle oynadı.

  • 1

    G Grubu

    G Grubu
    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarında
    oynanan 8 maçla başladı.
  • 2

    G Grubu

    G Grubu

    Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya ekibi Real Madrid, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya konuk olduğu G Grubu
    mücadelesini 1-0 kaybetti. 

    GRUPTA PUAN DURUMU

  • 3

    G Grubu

    G Grubu
    Moskova ekibinin golünü, 2. dakikada Nikola Vlasic attı. 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 4

    G Grubu

    G Grubu
  • 5

    G Grubu

    G Grubu

    G Grubu'nun diğer maçında İtalya'nın Roma takımı, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Roma'nın gollerini, 3, 40 ve 90+2. dakikalarda Edin Dzeko, 64. dakikada Cengiz Ünder ile 73. dakikada Justin Kluivert buldu. 

    GRUPTA PUAN DURUMU

  • 6

    G Grubu

    G Grubu
    Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, birer gol ve asistle oynadı.

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 7

    H Grubu

    H Grubu
    Bir diğer İtalya temsilcisi Juventus, H Grubu karşılaşmasında İsviçre ekibi Young Boys'u 3-0'lık skorla geçti.

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 8

    H Grubu

    H Grubu
    Juventus'ta Arjantinli Paulo Dybala 5, 33 ve 69. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 9

    H Grubu

    H Grubu
    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
  • 10

    H Grubu

    H Grubu
    Manchester United (İngiltere)-Valencia (İspanya): 0-0 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 11

    F Grubu

    F Grubu
    Olympique Lyon (Fransa)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-2 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 12

  • 13

    Hoffenheim (Almanya)-Manchester City (İngiltere): 1-2 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 14

  • 15

    E Grubu

    E Grubu
    Bayern Münih (Almanya)-Ajax (Hollanda): 1-1 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 16

    E Grubu

    E Grubu
  • 17

    E Grubu

    E Grubu
    AEK (Yunanistan)-Benfica (Portekiz): 2-3 

    GRUPTA PUAN DURUMU
  • 18

    E Grubu

    E Grubu
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