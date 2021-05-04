Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında PSG'yi 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

ntv.com.tr - Reuters 04.05.2021 - 23:54 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 00:23

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 1
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City ile Paris Saint-Germain Etihad Stadı'nda karşılaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 2
Manchester City, 11. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 3
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 4
Mücadelenin 63. dakikasında Mahrez takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 5
City'nin ikinci golü sonrası tansiyonun yükseldiği maçın 69. dakikasında PSG'nin Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria kırmızı kart gördü.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 6
Kalan sürede başka gol olmayınca, mücadeleyi 2-0 kazanan İngiltere temsilcisi adını finale yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 7
Manchester City finalde, Chelsea-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 8

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 9
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 10
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 11
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 12
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 13
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 14
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 15
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 16
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 17
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 18
Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu) - 19

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER