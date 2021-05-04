Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu (Manchester City-Paris Saint Germain maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, 2-1 kazandığı maçın rövanşında PSG'yi 2-0 yenerek finale yükselen ilk takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City ile Paris Saint-Germain Etihad Stadı'nda karşılaştı. Manchester City, 11. dakikada Riyad Mahrez'in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin 63. dakikasında Mahrez takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. City'nin ikinci golü sonrası tansiyonun yükseldiği maçın 69. dakikasında PSG'nin Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria kırmızı kart gördü. Kalan sürede başka gol olmayınca, mücadeleyi 2-0 kazanan İngiltere temsilcisi adını finale yazdırdı. Manchester City finalde, Chelsea-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak.