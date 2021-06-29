Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi

EURO 2020'de normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'yı penaltılar sonucu 5-4 mağlup eden İsviçre çeyrek finale yükseldi. Tarihi zaferin mimarlarından biri de hiç şüphesiz teknik direktör Vladimir Petkovic oldu. Büyük başarının ardından akıllara Boşnak asıllı teknik adamın Samsunspor macerası geldi.

ntv.com.tr 29.06.2021 - 08:31

Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 1
16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda normal süresi ve uzatma devreleri 3-3 biten maçta Fransa'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan İsviçre, çeyrek finale kaldı.
Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 2
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmadaki penaltı atışlarında, İsviçre kalecisi Sommer çok iyi bir performansa imza atarak takımına galibiyeti getirdi.  Bundesliga'da Mönchengladbach forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, normal süre ve uzatmalarda da kritik kurtarışlara imza atarak maçı bu noktaya kadar getiren isim oldu.
Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 3

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK TURNUVA, ÜÇLÜ SAVUNMAYLA GELEN ZAFER

Başarının başındaki isim ise İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic. 3'lü savunma ile oynayan Petkovic, İsviçre'nin başında üçüncü büyük turnuvasına çıktı. Fransa zaferinin ardından açıklamalarda bulunan Petkovic, 120 dakika büyük bir karakter ortaya koyan oyuncularıyla gurur duyduğunu, artık çeyrek finaldeki İspanya maçına odaklanmaları gerektiğine dikkat çekti.
Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 4

SAMSUNSPOR'DAN KOVULDU

Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına Petkovic geçti. 

Süper Lig kariyeri lig tamamlanmadan sonra eren teknik direktör önce Sion takımının başına hemen ardından da Lazio'nun başına geçti. 

Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 5
Petkovic, 2014 yılında Hittzfeld ile yolları ayrılan İsviçre'nin başına getirildi.
Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 6

Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.

İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.

Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 7

İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. 

Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 8
Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER