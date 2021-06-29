Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi

ntv.com.tr 29.06.2021 - 08:31
Bir dönem Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırmasının ardından takımın başına Petkovic geçti.
Süper Lig kariyeri lig tamamlanmadan sonra eren teknik direktör önce Sion takımının başına hemen ardından da Lazio'nun başına geçti.
Fransa, F Grubu'nda Almanya'yı mağlup etmiş, Macaristan ve Portekiz'le beraber kalarak gruptan lider olarak çıkmıştı.
İsviçre, Milli Takımımızın da bulunduğu A Grubu'nda İtalya ve Galler'in ardından 4 puan toplamış, en iyi üçüncüler arasına girerek tur atlama başarısı göstermişti.
İsviçre, 2 Temmuz Cuma günü TSİ 19.00'da oynanacak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.