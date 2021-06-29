Samsunspor'dan kovuldu, EURO 2020'de Fransa'yı eledi

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Stat'ta oynanan karşılaşmadaki penaltı atışlarında, İsviçre kalecisi Sommer çok iyi bir performansa imza atarak takımına galibiyeti getirdi. Bundesliga'da Mönchengladbach forması giyen 32 yaşındaki file bekçisi, normal süre ve uzatmalarda da kritik kurtarışlara imza atarak maçı bu noktaya kadar getiren isim oldu.