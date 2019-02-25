Sarri-Kepa gerginliği İngiliz basınında: İsyan
Anadolu Ajansı, Reuters, AP, AFP
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea-Manchester City maçı ilginç anlara sahne oldu.
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Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi.
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Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası'nın sahibi oldu.
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Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea'de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu.
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Sarri, Kepa'nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero'yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti.
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Kaleci Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi.
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Kepa'nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.
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Kaleci ile teknik direktör arasında bu ender rastlanan gerginliğin yankıları sürüyor.
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Karşılaşma sonrası konuşan İtalyan teknik adam Sarri, olayın bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu belirterek, "Sakatlandığını düşündüm. Durumu sağlık ekibi kulübeye geldiğinde anlayabildim. Kepa haklıydı ama yanlış şekilde hareket etti" yorumunu yaptı.
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80 milyon euro’luk bonservis bedeliyle futbol tarihinin en pahalı kalecisi unvanının sahibi Kepa ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktör oynayamayacak durumda olduğumu düşünmüş. Ben de bir sorunum olmadığını ifade etmek istedim. Asla teknik direktörün kararına uymamak gibi bir niyetim yoktu" ifadelerine yer verdi.
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İngiliz basını da olaya geniş yer ayırdı. The Guardian gazetesi, Kepa'nın çıkmayı reddetmesinin ardından Sarri'nin neredeyse sahayı terk edeceği olayı, "Chelsea'de anarşi" başlığıyla paylaştı.
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Sarri'nin alınan kötü sonuçlar nedeniyle baskı altında olduğunu hatırlatan Mirror, "İsyan" manşetini attı.
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The Times, "Chelsea'de kupa finali ayaklanması", Daily Express ise "Sarri'nin kalecisinden başkaldırı" başlığını kullandı.
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