Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 2-1 yendi. Beşiktaş'ın golleri 39 ve 64. dakikalarda Larin'den gelirken, Galatasaray'ın golünü 35. dakikada Cicaldau kaydetti. 81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 21:57 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 23:16

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 1
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşılaştı.
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 2

10. dakikada Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 3

20. dakikada Larin'in ara pasında Galatasaray savunmasının uzaklaştıramadığı topla buluşan Teixeira, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 4

31. dakikada Cicaldau'nun serbest vuruşunda meşin yuvarlak üstten farklı bir şekilde auta gitti.

35. dakikada Galatasaray üstünlük golünü buldu. Kerem'in pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Cicaldau, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 5

39. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Umut'un soldan ortasında altıpasta Muslera'dan önce topa hamle yapan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 6

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 7
Siyah-beyazlılar 64. dakikada Larin'in golüyle 2-1 öne geçti.
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 8

79. dakikada Galatasaray'ın sağdan geliştirdiği atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kerem'in yerden şutunda müdahale eden Vida'nın top eline çarpınca hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı atışında sağa giden topu kaleci Ersin tokatladı ve gole izin vermedi.

Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 9
Kalan sürede başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 10
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 20'ye yükseltirken, Galatasaray 17 puanda kaldı.
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 11
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 12
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 13
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 14
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 15
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 16
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 17
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 18
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 19
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 20
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 21
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 22
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 23
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 24
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 25
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 26
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 27
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 28
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 29
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 30
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 31
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 32
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 33
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 34
Derbide kazanan Beşiktaş (Beşiktaş-Galatasaray maç sonucu) - 35

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