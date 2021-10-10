SON DAKİKA: Türkiye 'sinde kazanan Bottas

Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye ’sini Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı.

Haberler - ntv.com.tr 10.10.2021 - 16:38 | Son Güncelleme : 10.10.2021 - 17:28

SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 1

Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye ’si, Intercity İstanbul Park’ta yapıldı.

SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 2
Nefes kesen yarışı Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 3
Red Bull takımından Verstappen yarışı ikinci tamamlarken, takım arkadaşı Perez üçüncü oldu. Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde etti.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 4
Türkiye 'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 5
Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil ları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 6
Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 7
'in favori isimlerinden Hamilton 11. başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 8
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 9
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 10
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 11
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 12
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 13
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 14
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 15
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 16
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 17
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 18
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 19
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 20
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 21
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 22
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 23
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 24
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 25
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 26
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 27
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 28
SON DAKİKA: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde kazanan Bottas - 29

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