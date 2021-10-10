Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix’sini Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. yarışı Türkiye Grand Prix’si, Intercity İstanbul Park’ta yapıldı. Nefes kesen yarışı Mercedes takımından Valtteri Bottas kazandı. Red Bull takımından Verstappen yarışı ikinci tamamlarken, takım arkadaşı Perez üçüncü oldu. Ferrari'den Leclerc dördüncülüğü elde etti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Valtteri Bottas'a kupasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop verdi. Yarışı üçüncü sırada tamamlayan Red Bull pilotu Sergio Perez'in kupasını ise Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı takdim etti. Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar, podyuma çıkmalarını kutladı. Formula 1'in favori isimlerinden Hamilton 11. başladığı yarışı beşinci sırada tamamladı.