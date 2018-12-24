Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası, oynanan iki maçla tamamlandı. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Antalyaspor sahasında Fenerbahçe'yle, Akhisarspor da evinde Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 17 hafta sonunda M.Başakşehir 35 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş takımları ilk 3'te yer alamadı. İşte Süper Lig'de 17 hafta sonunda puan durumu...
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LİDER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi.
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Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada, Beşiktaş 27 puanla 7. sırada yer aldı.
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FENERBAHÇE 17. SIRADA KALDI
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi.
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17 HAFTADA 16 PUAN
Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı.
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ERZURUM AVERAJLA 16. SIRADA
Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu.
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ÇAYKUR RİZESPOR SON SIRADA
Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.
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GOL KRALLIĞI YARIŞINDA DİAGNE ÖNDE
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşalı Diagne Mbaye, gol krallığı yarışında açık farkla zirvede yer aldı. Kasımpaşalı futbolcu, ligin 17 haftalık bölümde 20 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.
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Diagne'nin en yakın takipçisi 9 golü bulunan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega oldu.