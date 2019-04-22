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Spor yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

ntv.com.tr

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, kötü bir oyunun ardından sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sarı Lacivertliler, maç boyunca mahkum bir oyun sergilerken; kaleye ilk isabetli şutunu 50. dakikada çekti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol 57. dakikada Efecan Karaca'dan geldi. İşte spor yazarlarının Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeleri.

  • 1

    GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

    GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH

    TARAFTARIN ESERİ 

    “Fenerbahçe defans yaptırır, büyük takım gibi oynar” cümleleriyle mesajlar verirseniz, beklenti dünkü oyundaki gibi çaresizlik değil. Kadronun kalitesini biz de sorguluyoruz ama bu kadar teslimiyet veya plansızlık bunun nedeni değil. Sahasında beraberliğe sevinen taraftarların olduğu bir ortamda, rakip karşısında sinen oyuncular veya bunu izlemekle yetinen bir teknik adamın olması da kaçınılmaz. Bütün bunlar olurken, bir tek Fenerbahçe taraftarının şikayet etmeye hakkı yok. Oyunu bilmeden, gerçekleri dinlemeden; ‘O gitsin, bu gelsin’ keyfiyeti ile yönetim kukla gibi oynattılar. Eserleri de ortada. 

  • 2

    ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH

    ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH

    FENER’DEN KÖTÜSÜ YOK  

    Benim bir iddiam daha var ligin sonundaki Akhisar dahil ligin organizasyon açısından en kötü takımı Fenerbahçe. Herhalde bu iş boş beyanatlarla olmuyor, Ersun Yanal’ın da kendisini ciddi biçimde gözden geçirmesi lazım. 

  • 3

    AHMET ÇAKAR - SABAH

    AHMET ÇAKAR - SABAH

    ERSUN YANAL TEKNENE DÖN 

    Sonuçta; Ersun Yanal’ın asla doğruları söylemediği lig biterken ortaya çıkıyor. Hani Fenerbahçe şaha kalkacaktı? Hani Fenerbahçe çok başarılı olacaktı? Maalesef hala düşme potasının bir tık üstündeler. Getirdiği oyuncular fos çıktı. Taktik olarak sıfır ve sonuçta Ersun Yanal hala kurtarıcıyım diyebiliyorsa bence teknesine, sahillere geri dönme zamanı çoktan gelmiştir. 

  • 4

    MEHMET DEMİRKOL - FANATİK

    MEHMET DEMİRKOL - FANATİK

    BU SKORA SEVİNMELİLER

    Reaksiyon yok, kalite yok, hırs yok, en önemlisi plan yok. Fenerbahçe bu ligin en tahmin edilemez takımı. 

    Dün izlediğimiz ise üzülerek söylüyorum ‘düşse çıkamaz’ Fenerbahçe’nin bir sonraki maç değil, 5 dakika sonra ne oynayacağı belli değil. Çok acıklı ama Fenerbahçe bu skora sevinmeli. 

  • 5

    ALİ ECE - FANATİK

    ALİ ECE - FANATİK

    TARİHİN EN KÖTÜLERİNDEN 

    İlk yarının son 15 dakikasında Fenerbahçe forması giyen oyuncuların performansı, tüm zamanlarda Fenerbahçe formasıyla sergilenen en kötü 5 performanstan biriydi. 

  • 6

    UĞUR MELEKE - HÜRRİYET

    UĞUR MELEKE - HÜRRİYET

    BİR MODERN CANKURTARAN: SERGEN YALÇIN 

    Dün gündüz Okan Buruk, akşam da Sergen Yalçın, kendilerinden bir önceki jenerasyonun devleri sayılabilecek Abdullah avcı ve Ersun Yanal’ı taktiksel olarak mat ettiler. Gelecek için umut verici bu. 

  • 7

    ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ

    ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ

    FENERBAHÇE’Yİ DUT GİBİ SALLADILAR 

    Çocukluğumda yazları Mersin’de geçirirdim. Dut zamanı çarşaf serip ağacı silkelerdik. Alanya da Fenerbahçe’yi öyle silkeledi. Ama 7-8 kilo dut alması gerekirken 1 kiloyla yetindi. 

  • 8

    OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM

    OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM

    RUHUNU KAYBETMİŞ 

    Fenerbahçe’nin seneye zirve yarışında olabilmesi için bu kadrodan en az sayıda oyuncu ile devam etmesi gerekiyor. Büyük takım kimliğini ve ruhunu kaybeden Fenerbahçe için bu değişiklik şart. 

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