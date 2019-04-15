Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi
ntv.com.tr
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.
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1
ENGİN VEREL - AKŞAM - "O GÜN BUGÜN OLMADI"
Mücadele öncesinde Galatasaray cephesinden, "O gün bugün" mesajları geliyordu. Yani herkes, dün zincirin kırılacağını düşünüyordu. ancak bu gidişle, beklenen gün 2023'ten önce gelmeyecek. Galatasaray tarihinin en kötü dönemindeki Fenerbaheçe'yi, üstelik uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen yine yenemedi.
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2
LEVENT TÜZEMEN - FOTOMAÇ -"ÇOK İSTEDİLER AMA OLMADI"
Palabıyık, Onyekuru'nun ayağına basan Skrtel'e ve Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faule bilerek kayıtsız kaldı. Çünkü amacı, F.Bahçe'den tepki çekmemekti.
Fatih Terim'in aklı ve bilgisi oyunu yönetmeye bir yere kadar yetiyor. Sahada oyuncular, bazen aklı devre dışı bırakacak hareketler yapıyor.
Oyuncu kontrolsüz duruma girdiği anda Fatih Terim'in, müdahale hakkı ortadan kalkıyor. G.Saray, Kadiköy'de hem 20 senelik özlediği galibiyeti elinden kaçırdı hem de şampiyonluk fırsatını tepti. Çünkü derbide alınacak 3 puan tüm maçları kazandiğinda G.Saray'ı şampiyon yapiyordu. 20 yıllık psikolojik üstünlüğe de son veriyordu. G.Saray'da oyuncular belki çok istediler ama yapamadılar.
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3
ERMAN TOROĞLU - FOTOMAÇ - "HAKEM KARARIYLA 1-1"
69'da Onyekuru ceza alanına girecekken Skrtel, ayağına basarak net bir faul yapıyor. Hakem 'devam' deyince bu sefer Skrtel, Onyekuru'yu sahtekarlıkla suçluyor. Onyekuru ayağını kaldırıp Skrtel'i yere düşürünce sarıyı görüyor, faulü Fenerbahçe alıyor. Tam tersi olması lazım... İşte bu tarz 'cin olmadan şeytan olan' hakemler bu işleri böyle yaparlar. Sonra da 'Hakemiz' diye etrafta böbürlenerek gezerler.
Bitmiyor... O topla Fenerbahçe hücuma çıkıyor... Bu sefer Dirar, Feghouli'nin ayağına basarak topu alıyor, hakem yine 'devam' diyor. Yani olayın aslı şu; Galatasaray, öne geçtikten sonra ayağa basmalar bu maçta serbest oluyor.
Biz maçı yazacaktık ama dün akşamın assolisti Ali Palabıyık'tı. F.Bahçe Ali Palabıyık'ı istiyor, Cüneyt Çakır'ı istemiyordu. Neden istedikleri maçın sonunda anlaşıldı. Bakmayın siz "Palabıyık'ı istemiyoruz" falan denmesine. Bunlar hep ters manyel! Bence maçın 1-1'lik skoruna atılacak başlık şu olmalı; Derbi hakem kararıyla 1-1 bitti.
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4
AHMET ÇAKAR - SABAH - "TÜRKİYE'NİN EN KORKAK HAKEMİ"
Eğer Galatasaray dün gece Kadıköy'de kazanamadıysa bilin ki bir 20 sene daha çok zor kazanır.
Ali Palabıyık Türkiye'nin en korkak, en eyyamcı hakemi. Hasan Ali'ye önce kırmızı kart gösterecekti, cesaret edemedi, VAR yardımıyla oyundan attı. Karar doğru. Ama ikinci yarıda sarı kartlı Mehmet Topal'ın rakibinin göğsüne bir tekmesi va rki hiçbir şey yapmadı. Gördü ama cesaret edemedi. Ve belki de en üyük hatası, Eljif Elmas'ın golünden hemen önce Feghouli'ye yapılan çok açık bir faul var. Hakem golü verdi. VAR kendisini uyardı, dakikakalarca konuştular ama VAR'a gitmedi. Çünkü biliyordu ki VAR'a gitse golü iptal edecekti, yüreği yetmedi. Olan da Galatasaray'ın iki puanına ve belki de şampiyonluğuna mal oldu.
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İLKER YASİN - HÜRRİYET - "KAYBEDEN TARAF GALATASARAY"İki takımın da kazanmak için her şeyi yapacağı bir maçtı ama Fenerbahçe ve Galatasaray da bu hedefe odaklı futbol oynamamak için adeta anlaşmış, plan yapmış gibiydiler. Devrenin sonlarında Hasan Ali'ye gösterilen sarı kartın VAR'a danışılmasıyla kırmızı dönmesi bence yanlış bir karardı. 71'de bir kez daha VAR'a gitti. Bu sefer de verdiği karar yanlıştı çünkü Dirar, Feghouli2nin ayağına basarak topu almış, ceza sahasına dalmış ve ortasında Elmas topu ağlara göndermişti.
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6
ŞANSAL BÜYÜKA - MİLLİYET - "YÜZYILIN FIRSATI"Yeni yüzyılın 19. senesindeyiz... Bu yeni yüzyılın en kötü, en çaresiz, en sıradan kadrosu karşısında... Kadıköy'de son galibiyetini eski yüzyılın son yıllarında almışsın... Yeniz yüzyılda daha galibiyetin yok... Üstelik bu bitik, çaresiz, yetersiz Fenerbahçe ilk yarının son dakikasında bir eksik kaldı... Sen ikinci yarıda öne geçtin, buna rağmen kazanamadın. İnsaf... Bu maçı kazanamazsan nasıl şampiyon olacaksın, tarihi nasıl değiştireceksin...
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BÜLENT TİMURLENK - SABAH -"PALABIYIK DERBİDE EZİLDİ"Hasan Ali'nin kırmızı karında VAR'a ihtiyaç var mıydı demek yerine ikinci yarıda Feghouli'ye yapılan faulde hakem Palabıyık neden izlemeye gitmedi bunu sormak lazım... İyi hakem değildi, dün de derbinin altında ezildi, kimse de şaşırmadı.
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MEHMET DEMİRKOL - FANATİK - "SONUÇSUZ BASKI"Galatasaray, savunmasının merkezindeki 2 youncunun eksikşiğini en çok Fenerbahçe eksik kalmışken, oyuna tam hakimken hissetti. Çünkü Luyindama ve MArcao'nun takıma olumlu etkisi, savunma yönündeki performanslarından daha çok oyun kurulunda... Ali Palabıyık yetenekli bir hakem olarak kendisini gösterdi. Ama çok düşünüyor. Hakemlik çok düşünülerek yapılacak bir meslek değil.
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DENİZ ÇOBAN - FANATİK - "PALABIYIK SINIFTA KALDI"45'te Hasan Ali'ye çıkan kırımızı kart doğruydu ancak vAR müdahalesi gereksizdi. 56'da Mehmet Topal'ı atmayan Ali Palabıyık, Fenerbahçe'nin golü öncesinde ise Feghouli'ye yapılan net faulü çalmadı. Tecrübeli hakem, kritik derbide başarısız bir performans sergiledi.
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HAMİ MANDIRALI - TAKVİM - "PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK"Hakem verdiği kararlarla maçı idare etti diyebiliriz. Her iki takımın da lehine ve aleyhine kararlar verdi. Hasan Ali'nin pozisyponu tartışılabilir. Ama Fenerbahçe'nin golü öncesi pozisyonda tartışılacaktır.
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OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM - "YIKILMAZ KALE KADIKÖY"Derbide iki takımın da oyuncuları ilk olarak gol yememeyi düşününce ilk 45 dakikada ortaya kaliteli bir futbol yansımadı. Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüğünü iyi kullanan Fenerbahçe, ezeli rakibine geçit vermedi ve sahasındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. 50 dakika 10 kişi oynayan Fener'in kalesi Kadıköy yine de yıkılmadı.
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GÜRCAN BİLGİÇ - SABAH -"YENİ HİKAYE"Skor eksik kaldığı, kendi sahasında favori olamadığı bir maçta Fenerbahöe adına elbette başarıdır. Şampiyonluk şansını eline aldığı haftada, ezeli rakibine "burada olmaz" diyen de bu çocuklar. Şimdi Beşiktaş da uzattı kafasını ikincilik için. Kadıköy gecesinde zirvenin hikayesi değişti. Senaryoyu Fenerbahçe yeniden yazdırıyor.
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ÖMER ÜRÜNDÜL - SABAH - "İKİSİNİ DE BEĞENMEDİM"Futbol seviyesi vasatın altında bif derbi izledik. Daha maç başlamadan düşündüm: Fenerbahçe'nin büyük bir seyirci avantajı vardı. Ama bu sezonki olumsuz futboluna ve de takım tertibine baktığımda beraberlik en iyi sonuç gibi duruyordu.
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ALİ SAMİ ALKIŞ - STAR - "10 KİŞİ KALSA DA YİNE YENİLMEDİ"Türkiye'nin iki büyük takımı, ülkenin en büyük derbi maçına çıktığında; vakit hayli geçiyor ama, ortaya adam gibi bir futbol çıkmıyordu. İki taraf da, birbirine kaltırdığı toplarla boğuşuyor ve topu tekrar birbirine kaptırıyordu. Sevimsiz, çapsız ve renksiz bir futbol vardı. Fenerbahçe 10 kişi kalsa da, gene yenilmedi.
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İLKER YAĞCIOĞLU - TAKVİM - "GELENEK DEVAM ETTİ"
Sezonun en önemli maçında 20 yıllık gelenek devam etti ve Galatasaray yine kazanamadı. Açıkçası Fenerbahçe'yi bu kadar kötü durumda bir daha zor yakalarlar.
Ali Palabıyık ve Bülent Yıldırım ikilisi maçın önüne geçtiler. Hasan Ali'nin atıldığı pozisyon UEFA'nın son talimatlarıan göre net sarı kart. Zaten Bülent Yıldırım'ın işgüzarlığı Ali Palabıyık'ın kırmızı kart göstermesine sebep oldu. Ondan sonra da Palabıyık maçın kontrolünü kaybetti. Mehmet Topal'ı atabilirdi. Fenerbahçe'nin attığı golden önce de yapılan faulü veremedi. Kısacası gösterdiği kırmızı kartın altında ezildi.