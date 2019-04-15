Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

69'da Onyekuru ceza alanına girecekken Skrtel, ayağına basarak net bir faul yapıyor. Hakem 'devam' deyince bu sefer Skrtel, Onyekuru'yu sahtekarlıkla suçluyor. Onyekuru ayağını kaldırıp Skrtel'i yere düşürünce sarıyı görüyor, faulü Fenerbahçe alıyor. Tam tersi olması lazım... İşte bu tarz 'cin olmadan şeytan olan' hakemler bu işleri böyle yaparlar. Sonra da 'Hakemiz' diye etrafta böbürlenerek gezerler.

Bitmiyor... O topla Fenerbahçe hücuma çıkıyor... Bu sefer Dirar, Feghouli'nin ayağına basarak topu alıyor, hakem yine 'devam' diyor. Yani olayın aslı şu; Galatasaray, öne geçtikten sonra ayağa basmalar bu maçta serbest oluyor.

Biz maçı yazacaktık ama dün akşamın assolisti Ali Palabıyık'tı. F.Bahçe Ali Palabıyık'ı istiyor, Cüneyt Çakır'ı istemiyordu. Neden istedikleri maçın sonunda anlaşıldı. Bakmayın siz "Palabıyık'ı istemiyoruz" falan denmesine. Bunlar hep ters manyel! Bence maçın 1-1'lik skoruna atılacak başlık şu olmalı; Derbi hakem kararıyla 1-1 bitti.