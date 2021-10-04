Spor yazarlarının Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı değerlendirmeleri

KEMAL BELGİN - TÜRKİYE | G.Saray dün akşam Rize’de kazandı ama nasıl? Maç öyle sahneler sundu ki bize, neredeyse komediyle dram iç içe yaşandı. Rizespor’un attığı ilk golde aynı saniyede neredeyse Berkan’a yapılan çifte faulü, dün kart gösterme rekoruna yürüyen Ali Palabıyık atladı. Tabii o atlarken VAR’daki Abdulkadir Bitigen de... G.Saray’ın yaptığı üç faulün de hakem ve VAR tarafından yok edilmesi, gol düellosunu sarı kırmızılı takım tarafına yazdı.