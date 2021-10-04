Spor yazarlarının Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı değerlendirmeleri

Ntvspor 04.10.2021 - 08:25 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 08:28
AHMET ÇAKAR - SABAH | İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor, Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve G.Saray'ın golü geliyor. Yani G.Saray'ın golünden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun.
LEVENT TÜZEMEN - FOTOMAÇ | Galatasaray, 5. dakikada öne geçtiği lig sonuncusu Rizespor'dan 8 dakika içinde arka arkaya 2 gol yiyorsa ve Muslera ile Berkan'ın ortaklaşa yaptığı pas hatası sonucu Rize kazandığı penaltıyı Boldrin ile dışarı atıyorsa ve 100. dakikada Diagne'nin hazırladığı pozisyon sonrası Morutan'ın attığı golle 3 puan kazanılıyorsa bu durum ancak Napolyon'un şu sözüyle anlatılır: "Şansı olanın horozu da yumurtlar."
BÜLENT TİMURLENK - SABAH | Galatasaray bu sezon nerede rotasyon yapacağına karar veremeyen bir takım. Boldrin penaltıyı kaçırdı ve filmin finalinde süper kahraman gibi ceza sahasına giden Diagne ve Morutan'ın son vuruşu... "Oyuna 90'da mı girerler" dedirten iki oyuncu...
ATTİLA GÖKÇE - SKORER | Muslera kontrolü kaybetmiş. Önündeki topa öfkeyle vurup meşin yuvarlağı tribünlere gönderiyor. Bu protest hareketin cezası sarı kart.Ali Palabıyık, ikinci sarıdan kırmızıyı göstermiyor. Galatasaray, üç yıl vadeli plan ve yatırım yaparak sezonu açtı ya, hem kulüpte hem de kamuoyunda zaman zaman arıza yaratan durumlar yaşanıyor. Peşpeşe gelen yenilgiler, puan kayıpları “normal” karşılanıyor. Oysa UEFA Avrupa Ligi’nde eski günlerin anısına iyi örnekler sergiliyor.
KEMAL BELGİN - TÜRKİYE | G.Saray dün akşam Rize’de kazandı ama nasıl? Maç öyle sahneler sundu ki bize, neredeyse komediyle dram iç içe yaşandı. Rizespor’un attığı ilk golde aynı saniyede neredeyse Berkan’a yapılan çifte faulü, dün kart gösterme rekoruna yürüyen Ali Palabıyık atladı. Tabii o atlarken VAR’daki Abdulkadir Bitigen de... G.Saray’ın yaptığı üç faulün de hakem ve VAR tarafından yok edilmesi, gol düellosunu sarı kırmızılı takım tarafına yazdı.