Süper Lig'de final günü

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bugün çözülüyor. 42 haftalık maratonda perde nefes kesen maçlarla kapanıyor. Son düzlüğe Beşiktaş ve Galatasaray aynı puanla giriyor. Üçüncü sıradaki Fenerbahçe ise rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek. İşte şampiyonu belirleyecek Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmalarında dakika dakika yaşananlar...

ntv.com.tr 15.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 20:49

Süper Lig'de final günü - 1

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Şampiyonluk düğümünü çözecek Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları başladı.

Süper Lig'de final günü - 2

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ 

İLK 11'LER

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Cherif Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.

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Süper Lig'de final günü - 3

GALATASARAY-YENİ MALATYASPOR

İLK 11'LER
Galatasaray:  Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil

Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Hafez, Issam, Zeki, Hadebe, Fofana, Adem, Tetteh

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Süper Lig'de final günü - 4

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE

İLK 11'LER:

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Ramazan, Muhar, Pedro Henrique, İlhan

FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner - Ozan Tufan, Sosa - Ferdi, Pelkas, Osayi Samuel - Valencia

Ev sahibi Kayserispor 18. dakikada 
Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti.

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