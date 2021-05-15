Süper Lig'de final günü

Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.

Şampiyonluk düğümünü çözecek Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları başladı.