Süper Lig'de final günü

ntv.com.tr 15.05.2021 - 20:34 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 20:49
Süper Lig'in en uzun sezonunda şampiyon bugün belli oluyor. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 42 haftalık maratonu zirvede tamamlamak için son 90 dakikaya çıkıyor.
Şampiyonluk düğümünü çözecek Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları başladı.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Cherif Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin
Beşiktaş 10. dakikada Vida'nın golüyle 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Etebo, Oğulcan, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Mallan, Semih, Wallace, Hafez, Issam, Zeki, Hadebe, Fofana, Adem, Tetteh
İLK 11'LER:
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Attamah, Avramovski, Ramazan, Muhar, Pedro Henrique, İlhan
FENERBAHÇE: Altay - Nazım, Serdar, Szalai, Caner - Ozan Tufan, Sosa - Ferdi, Pelkas, Osayi Samuel - Valencia
Ev sahibi Kayserispor 18. dakikada
Pedro Henrique'nin golüyle 1-0 öne geçti.