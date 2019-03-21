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Süper Lig'den 71 oyuncu milli takımlarda

ntv.com.tr

Süper Lig'e milli ara verildi. 257 sözleşmeli yabancı oyuncunun bulunduğu Süper Lig'de milli takımlara giden oyuncu sayısı 71.

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    Avrupa'da Euro 2020 elemeleri oynanırken, Amerika'da hazırlık maçları, Afrika'da Uluslar Kupası Elemeleri oynanacak.
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    Milli ara verilen Süper Lig'den 71 oyuncu milli takımlara çağrıldı.
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    BEŞİKTAŞ

    BEŞİKTAŞ

    Dorukhan Toköz - Türkiye
    Burak Yılmaz - Türkiye
    Güven Yalçın - Türkiye
    Oğuzhan Özyakup - Türkiye
    Gökhan Gönül - Türkiye
    Adem Ljajic - Sırbistan
    Hutchinson - Kanada
    Cyle Larin - Kanada
    Domagoj Vida - Hırvatistan
    Gary Medel - Şili
    Shinji Kagawa - Japonya

  • 4

    GALATASARAY

    GALATASARAY
    Emre Taşdemir - Türkiye
    Fernando Muslera - Uruguay
    Christian Luyindama - Kongo
    Martin Linnes - Norveç
    Badou Ndiaye - Senegal
    Younes Belhanda - Fas
    Henry Onyekuru - Nijerya
    Sofiane Feghouli - Cezayir
    Kostas Mitroglou - Yunanistan
    Mbaye Diagne - Senegal
  • 5

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

    İSTANBUL BAŞAKŞEHİR

    Emre Belözoğlu - Türkiye
    Mahmut Tekdemir - Türkiye
    Mert Günok - Türkiye
    İrfan Can Kahveci - Türkiye
    Edin Visca - Bosna-Hersek
    Emmanuel Adebayor - Togo
    Fedor Kudriashov - Rusya

  • 6

    FENERBAHÇE

    FENERBAHÇE

    H.Ali Kaldırım - Türkiye
    Eljif Elmas - Makedonya
    Miha Zajc - Slovenya
    Mauricio Isla - Şili
    Andre Ayew - Gana
    Carlos Kameni - Kamerun

  • 7

    TRABZONSPOR

    TRABZONSPOR

    Yusuf Yazıcı - Türkiye
    Uğurcan Çakır - Türkiye
    Calub Ekuban - Gana
    Vahid Amiri - İran
    Majid Hosseini - İran

  • 8

    GÖZTEPE

    GÖZTEPE
    Lamine Gassama - Senegal
    Beto - Portekiz
    Celso Borges - Kosta Rika
    Andre Poko - Gabon
    Lumor - Gana
  • 9

    KASIMPAŞA

    KASIMPAŞA
    Syam Ben Youssef - Tunus
    Trezeguet - Mısır
    Karim Hafez - Mısır
    Strahil Popov - Bulgaristan
    David Pavelka - Çek Cumhuriyeti
  • 10

    KAYSERİSPOR

    KAYSERİSPOR
    Deniz Türüç - Türkiye
    Asamoah Gyan - Gana
    Cristian Sapunaru - Romanya
    Artem Kravets - Ukrayna
  • 11

    KONYASPOR

    KONYASPOR
    Abdou Traore - Burkina Faso
    Nejc Skubic - Slovenya
    Deni Milosevic - Bosna Hersek
  • 12

    YENİ MALATYASPOR

    YENİ MALATYASPOR
    Thievy Bifouma - Kongo
    Fabien Farnolle - Benin
  • 13

    ÇAYKUR RİZESPOR

    ÇAYKUR RİZESPOR
    Prejuce Nakoulma - Burkina Faso
    Vedat Muriç - Kosova
    Chidozie Awaziem - Nijerya
  • 14

    BURSASPOR

    BURSASPOR

    Muhammet Şengezer - Türkiye
    Abdullahi Shehu - Nijerya

  • 15

    ANTALYASPOR

    ANTALYASPOR
    Fredy - Angola
    Ondrej Celustka - Çek Cumhuriyeti
  • 16

    SİVASSPOR

    SİVASSPOR
    Emre Kılınç - Türkiye
  • 17

    ERZURUMSPOR

    ERZURUMSPOR
    İbrahim Sehic - Bosna Hersek
  • 18

    ALANYASPOR

    ALANYASPOR
    Efecan Karaca - Türkiye
    Djalma Campos - Angola
  • 19

    ANKARAGÜCÜ

    ANKARAGÜCÜ
    Michael Pazdan - Polonya
    Hadi Sacko - Mali
  • 20

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