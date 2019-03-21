Süper Lig'den 71 oyuncu milli takımlarda
ntv.com.tr
Süper Lig'e milli ara verildi. 257 sözleşmeli yabancı oyuncunun bulunduğu Süper Lig'de milli takımlara giden oyuncu sayısı 71.
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1Avrupa'da Euro 2020 elemeleri oynanırken, Amerika'da hazırlık maçları, Afrika'da Uluslar Kupası Elemeleri oynanacak.
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2Milli ara verilen Süper Lig'den 71 oyuncu milli takımlara çağrıldı.
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3
BEŞİKTAŞ
Dorukhan Toköz - Türkiye
Burak Yılmaz - Türkiye
Güven Yalçın - Türkiye
Oğuzhan Özyakup - Türkiye
Gökhan Gönül - Türkiye
Adem Ljajic - Sırbistan
Hutchinson - Kanada
Cyle Larin - Kanada
Domagoj Vida - Hırvatistan
Gary Medel - Şili
Shinji Kagawa - Japonya
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4
GALATASARAYEmre Taşdemir - Türkiye
Fernando Muslera - Uruguay
Christian Luyindama - Kongo
Martin Linnes - Norveç
Badou Ndiaye - Senegal
Younes Belhanda - Fas
Henry Onyekuru - Nijerya
Sofiane Feghouli - Cezayir
Kostas Mitroglou - Yunanistan
Mbaye Diagne - Senegal
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5
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR
Emre Belözoğlu - Türkiye
Mahmut Tekdemir - Türkiye
Mert Günok - Türkiye
İrfan Can Kahveci - Türkiye
Edin Visca - Bosna-Hersek
Emmanuel Adebayor - Togo
Fedor Kudriashov - Rusya
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6
FENERBAHÇE
H.Ali Kaldırım - Türkiye
Eljif Elmas - Makedonya
Miha Zajc - Slovenya
Mauricio Isla - Şili
Andre Ayew - Gana
Carlos Kameni - Kamerun
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7
TRABZONSPOR
Yusuf Yazıcı - Türkiye
Uğurcan Çakır - Türkiye
Calub Ekuban - Gana
Vahid Amiri - İran
Majid Hosseini - İran
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8
GÖZTEPELamine Gassama - Senegal
Beto - Portekiz
Celso Borges - Kosta Rika
Andre Poko - Gabon
Lumor - Gana
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9
KASIMPAŞASyam Ben Youssef - Tunus
Trezeguet - Mısır
Karim Hafez - Mısır
Strahil Popov - Bulgaristan
David Pavelka - Çek Cumhuriyeti
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10
KAYSERİSPORDeniz Türüç - Türkiye
Asamoah Gyan - Gana
Cristian Sapunaru - Romanya
Artem Kravets - Ukrayna
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11
KONYASPORAbdou Traore - Burkina Faso
Nejc Skubic - Slovenya
Deni Milosevic - Bosna Hersek
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12
YENİ MALATYASPORThievy Bifouma - Kongo
Fabien Farnolle - Benin
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13
ÇAYKUR RİZESPORPrejuce Nakoulma - Burkina Faso
Vedat Muriç - Kosova
Chidozie Awaziem - Nijerya
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14
BURSASPOR
Muhammet Şengezer - Türkiye
Abdullahi Shehu - Nijerya
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15
ANTALYASPORFredy - Angola
Ondrej Celustka - Çek Cumhuriyeti
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16
SİVASSPOREmre Kılınç - Türkiye
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17
ERZURUMSPORİbrahim Sehic - Bosna Hersek
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18
ALANYASPOREfecan Karaca - Türkiye
Djalma Campos - Angola
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19
ANKARAGÜCÜMichael Pazdan - Polonya
Hadi Sacko - Mali
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20