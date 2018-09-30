Taraftarın yanına gitti

Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan soran Ali Koç da taraftarların yanına gitti 3-0'lık Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç ve futbolcular Volkan Demirel ile Mehmet Topal, sarı-lacivertli tribünlere gitti.
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Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'a mağlup oldu. Maçın ardından Başkan Ali Koç, taraftarların yanına giderek özür diledi.
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Koç, "Ne bağırsanız haklısınız. Mahcubuz size karşı. Düzelecek, öyle ya da böyle düzelecek. Size çektirdiğimiz eziyetten ötürü özür diliyorum. Her reaksiyonda haklısınız. Hani diyorsunuz ya; bu forma kutsaldır diye, evet kutsaldır ve bunlar bu formanın ağırlığının farkında değiller. Sabredin de diyemiyorum, mahcubum size" diyerek yanlarından ayrıldı.
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Bunun üzerine taraftarlar, "Büyük Başkan" tezahüratları yaptı.