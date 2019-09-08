Teşekkürler Filenin Sultanları(Avrupa ikincisiyiz)

1 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ikinci oldu. Filenin Sultanları, son Avrupa ve Dünya Şampiyonu, ile Olimpiyatların gümüş madalyalı ekibi Sırbistan'a 3-2 yenildi.

2 Maça Sırbistan etkili başlarken, skor 14-14'e gelinceye kadar karşılaşmayı önde götürdü. Eda Erdem'in ateşlediği Filenin Sultanları, Naz'ın sayısıyla ilk kez öne geçti. Öne geçtikten sonra üst üste 4 sayı daha kazanan Ay Yıldızlılar, skoru 19-14 yaptı. Millilerimiz ilk seti alma şanslarını kullanamazken; Sırbistan bulduğu seriyle skoru 22-20'ye getirdi.

3 Farkın kapanmasına karşın, bloklarla üst üste 2 sayı bulan Milli Takım, skoru 24-20 yaptı. Brankica Mihajlovic'in sayısıyla Sırbistan umutlansa da Filenin Sultanları seti 25-21 kazandı ve maçta 1-0 öne geçti.

4 2. seti Meliha'nın smacını Popovic bloklayarak başladı. Aynı oyuncu, servis atışında topu dışardan çıkardı ve skor 1-1 oldu. Ancak sonraki 4 sayıyı da alan Sırbistan bir anda 5-1 öne geçti. Meryem'in uzun süren seri sonrası plasesiyle Ay Yıldızlılar, kötü seriyi sonlandırdı.

5 A Milli Takım, rakibine ayak uyduramayınca Brankica Mihajlovic faktörü öne çıktı. Dünyanın en iyi smaçörleri arasında gösterilen ve yeni sezonda Fenerbahçe forması giyen Brankica Mihajlovic'in önderliğinde, Sırbistan üst üste bulduğu sayılarda 11-5 öne geçirdi.

6 Sırbistan, Millilerin de düşüşüyle üst üste sayılar buldu ve bir anda seti 21-14 yaptı. Setin sonlarına doğru Sırbistan 22-16 öne geçmesine karşın; üst üste sayılar bulan A Milli Kadın Voleybol takımımız, skoru 23-21'e taşıdı. Eda Erdem'in kullandığı servis direk dışarı çıkınca, Sırbistan set sayısı kullandı. Son sayıyı da alan son Avrupa ve Dünya şampiyonu seti 25-21 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

7 3. sete Sırbistan iyi başlarken; bir ara skoru 15-10 yaptı. Bu dakikalarda Fatma Yıldırım devreye girdi. Deneyimli oyuncu, üst üste smaçlarla skoru bir anda 15-14'e getirdi. Boskovic'in smacı dışarı gidince de skor 15-15'e geldi.

8 4. sete A Milli Takım Antrenörü Giovanni Guidetti, Ebrar Karakurt'u oyuna aldı. 19 yaşındaki oyuncunun girişi Milli Takıma enerji katarken; iki takım arasında başa baş bir oyun çıktı. Sırbistan maçta bir ara 9-6 öne geçmesine karşın; üst üste sayılar bulan Filenin sultanları bir ara 13-12 öne geçti.

9 Sırbistan üst üste sayılar bulurken, skoru 18-15 yaptı. 4-0'lık bir seri yakalayan Ay Yıldızlılar, bir anda 19-18 öne geçti. Sırbistan geri dönmek istese de, Filenin Sultanları 25-22 kazandı ve setleri 2-2'ye getirdi.

10 Karar setine Ebrar Karakurt'un smaç sayısıyla başlayan Filenin Sultanları, Boskovic'in sayısına engel olamadı. Üst üste sayılar bulan Ay Yıldızlılar, bir anda 5-2 öne geçti. Ancak Ebrar ve Cansu'nun smaçları dışarı çıktı ve skor 5-4'e geldi. A Milliler, kendine gelip, üst üste sayılar bulurken; skoru 7-4 yaptı. Ancak Sırbistan Antrenörü Goran Terzic, oyunu soğutma teknikleriyle tepki alırken; oyun bir süre durdu.

11 Heyecanın tavan yaptığı setin ilerleyen bölümlerinde iki takım da fırsatları değerlendiremedi. Son Avrupa şampiyonu Sırbistan, son sayılarda hata yapmadı ve seti 15-13 alarak Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Filenin Sultanları ise 16 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalini yine 2.'likle tamamladı.

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