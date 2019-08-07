TFF Süper Kupa Galatasaray'ın oldu
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu.
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1Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. İki takım üst üste 2. kez Süper Kupa'da mücadele etti.
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2Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen organizasyona Ankara'daki Eryaman Stadı ev sahipliği yaptı.
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3Sarı-kırmızılılar 39. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti.
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4Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
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5İkinci yarıda beraberlik sayısını arayan Akhisarspor'un çabaları gol getirmeyince sarı-kırmızılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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6Galatasaray bu sonuçla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın ardından TFF Süper Kupa'yı da müzesine götürdü.
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FATİH TERİM'İN 20. KUPASI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı.
Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.
Tecrübeli teknik direktör, TFF Süper Kupa şampiyonluğuyla dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray'da 20. kupaya ulaştı.
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ÜÇ YENİ TRANSFERİN İLK RESMİ MAÇIKarşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Ryan Babel, Seri, Adem Büyük ve Jimmy Durmaz, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.
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GALATASARAY TARAFTARLARI İLGİ GÖSTERDİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.
Galatasaraylı taraftarlar, 22 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda kendilerine ayrılan bölümü doldurdu. Statta taraftarların büyük çoğunluğunu Galatasaraylılar oluşturdu.
Az sayıda Akhisarsporlu taraftarlar da takımlarını destekledi.
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