"Stadımızın alanı 5 bin metrekare"

Alkan, stadın içerisindeki salonlarda ayrıca; judo, tekvando, boks, Kickboks ve güreş güreş faaliyetleri yapıldığını da hatırlatarak "Stat içerisinde atletizm ve futbol müsabakaları yapılıyor. 3 bin 461 seyirci kapasitesi var. Eski stadımıza göre daha konforlu ve geniş bir alana sahip. Stadımızın alanı 5 bin metrekare. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından stadımızın yanına iki tane sentetik saha ve bir idari bina yapılması planlanıyor.” Dedi