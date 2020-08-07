Transfer haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'de kimler hangi takımda oynayacak?

"FENERBAHÇE İLE ÇOK BÜYÜK BEKLENTİLERİM VAR"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüple üç yıllık anlaşma imzalayan Novak, fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamada corona virüsten dolayı futboldan uzak kaldıkları bir dönem yaşadıklarını belirterek "o dönem çok kötüydü. Statlar boştu ancak şimdi yeniden Türkiye'de, İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum" diye konuştu.