Transfer haberleri: Yeni sezonda Süper Lig'de kimler hangi takımda oynayacak?

Ntvspor 07.08.2020 - 12:19
Başakşehir'in şampiyon olduğu Süper Lig 2019-2020 sezonu 26 Temmuz'da sona erdi.
Süper Lig için transfer sezonu 4 Ağustos'ta başladı. 2020-2021 Süper Lig sezonu TFF'den yapılan açıklamaya göre 11 Eylül 2020 günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 gününde sona erecek.
Peki, yeni sezona kim hangi takımda başlayacak? İşte sezonun transfer haberleri...
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Fabrice N'Skala Beşiktaş ile anlaştı.
30 yaşındaki sol bek, transfer sürecinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Erol Bulut'un kendisini sarı lacivertli kulübe götürmeyi çok istediğini ancak Beşiktaş'ı tercih ettiğini söyledi.
N'Skala siyah-beyazlı taraftara, takıma hayran kaldığını ve bu nedenle Beşiktaş'ı seçtiğini vurguladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Arda Turan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek "Galatasaray Kulübü olarak Arda Turan'a 'yuvana hoşgeldin' diyor sarı kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
Galatasaray altyapısından yetişen 33 yaşındaki oyuncu, 2007-2008 yılında şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2011-201 sezonu başında 13 milyon avro bonservis bedeliyle İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer oldu. Tecrübeli oyuncu bu takımda 4 sezon forma giydi.
Fenerbahçe, Caner Erkin'in kadrosuna kattığını duyurdu.
2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kulübümüz Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır.
Formamızla iki şampiyonluk , iki Türkiye kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoşgeldin diyor; Büyük taraftarımızın limit tanımaz desteğiyle sarı-lacivert formamız altında nice başarılar diliyoruz"
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, yeni takımında başarılı olacağına inandığını söyledi.
Sarı-lacivertli kulüple üç yıllık anlaşma imzalayan Novak, fenerbahçe televizyonuna yaptığı açıklamada corona virüsten dolayı futboldan uzak kaldıkları bir dönem yaşadıklarını belirterek "o dönem çok kötüydü. Statlar boştu ancak şimdi yeniden Türkiye'de, İstanbul'da top oynayacağım için çok heyecanlı ve mutluyum" diye konuştu.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül'ü transfer etti.
Fenerbahçe'nin yeniden kadrosuna kattığı Gökhan Gönül, onu Gökhan Gönül yapan takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Gökhan Gönül, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamda ailesinden uzun süre uzak kalmış, sonunda yuvasına geri dönen biri olarak duygularını anlatmanın zorluğunu yaşadığını belirterek " Gökhan Gönül olduğum yerde, kanımı akıttığım forma için ter dökmek, bu camiaya hak ettiği mutluluğu yaşatmak için geri döndüm" dedi.
Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan'a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz" denildi.