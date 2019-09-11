Türkiye Euro 2020 puan durumu! (EURO 2020 Elemeleri)
ntv.com.tr
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 6. maçında Moldova ile karşı karşıya geldi.
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Dün akşam gerçekleşen Türkiye- Moldova maçının ardından Türkiye, Euro 2020 elemelerindeki puan durumunu güncelledi.
Rakibine karşı 4 gol fark atarak maçı kazanan Türkiye gruptaki 6.maçını tamamladı.
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2Peki Türkiye Moldova maçının ardından Euro 2020 puan durumu nasıl? Euro 2020 elemelerinde merak edilenler...
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3Moldova Türkiye maçı dün akşam Moldova'nın başkenti Kişinev'de yer alan Zimbru Stadyumu'nda saat 21:45'te oynandı.
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A MİLLİ TAKIM MOLDOVA'YI ALT ETTİ
Euro 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu 6. maçı olan Moldova Türkiye mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlandı.
A Milli Takım'da bulunan 4 golü ise,
Cenk Tosun (2), Deniz Türüç, Yusuf Yazıcı kaydetti.
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ANDORRA ENGELİNİ DE AŞMIŞTIA Milli Takım, tek kale oynadığı karşılaşmada Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle yıktı. Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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ANDORRA MAÇININ ARDINDAN PUAN DURUMU
Gerçekleşen Andorra Türkiye maçının ardından puan durumu,
FRANSA: 12
TÜRKİYE: 12
İZLANDA: 12
ARNAVUTLUK: 6
MOLDOVA: 3
ANDORRA: 0
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7A Milli Takımımız'da 79. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cenk Tosun skoru 3-0 yaptı. Deneyimli oyuncu 40. milli maçında 15. golünü kaydetti.
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8Sol kanatta kazandığı topla ceza sahasına doğru ilerleyen Yusuf Yazıcı, rakiplerini geçerek ceza sahasının sol çaprazından kalecinin uzanamayacağı noktaya şık bir vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 0-4
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TÜRKİYE EURO 2020 PUAN DURUMU
TÜRKİYE: 15
FRANSA: 15
İZLANDA: 12
ARNAVUTLUK: 9
MOLDOVA: 3
ANDORRA: 0