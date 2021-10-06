Türkiye Grand Prix'sinin en başarılı pilotu Brezilyalı Felipe Massa

Alonso ve Schumacher'in birinciliği yok

F1'de 2005 ve 2006'nın şampiyonu İspanyol Fernando Alonso (sağda) ile 7 kez dünya şampiyonu Alman Michael Schumacher, İstanbul Park Pisti'nde birincilik elde edemedi.

Alonso, İstanbul'daki ilk 2 yarışı ikinci sırada tamamlarken, 2007 ve 2011'de üçüncü, 2008'de altıncı, 2009'da onuncu, 2010'da sekizinci oldu.

Schumacher ise İstanbul'da 2005'te yapılan yarışı bitiremedi, 2006'da üçüncü sırayı aldı. Sonraki 3 yıl F1'e ara veren Alman pilot, 2010'da dördüncü, 2011'de 12. sırayı elde etti.