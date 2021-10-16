Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular

Ballon d'Or... France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.

Bu ödülü en çok kazanan isim, 6 kezle Lionel Messi. Arjantinli yıldızı 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Peki Türkiye'de oynamış ve bu ödüle aday gösterilen futbolcular kimler?