Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü Ballon d'Or 29 Kasım'da sahibini bulacak. 2020 yılında iptal edildikten futbol dünyasına geri dönen Ballon d'Or'u 2021'de kimin kazanacağı merak ediliyor. Peki geçişte Türkiye'de oynamış futbolculardan Ballon d'Or'a aday gösterilenler kimler?

Haberler - ntv.com.tr 16.10.2021 - 10:54

Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 1

Ballon d'Or... France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.

France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.

Bu ödülü en çok kazanan isim, 6 kezle Lionel Messi. Arjantinli yıldızı 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Peki Türkiye'de oynamış ve bu ödüle aday gösterilen futbolcular kimler?

Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 2
Ülkemizde Adana Demirspor forması giyen İtalyan golcü Mairo Balotelli 2012 yılında Manchester City formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 3
Türkiye Süper Lig'inde Başakşehir ve Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor, 2008 yılında Arsenal formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 4

Galatasaray forması giyen Hasan Şaş, 2002 Dünya Kupası'ndaki başarılı sezonun ardından Ballon d'Or'a aday gösterilmişti. 

Hasan Şaş, 2002  Ballon d'Or ödüllerinde 10 puan alarak Ronaldinho, Michael Owen, Luis Figo, Patrick Viera ve Ruud Van Nistelrooy gibi isimleri geride bırakmıştı.

Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 5
Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Didier Drogba 2009 Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 6
2002 Dünya Kupası ve kulüplerinde gösterdiği performanla Ballon d'Or'a aday gösterilen Yıldıray Baştürk 13 puan alarak birçok dünya yıldızını geride bırakmıştı.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 7
Fenerbahçe'de forma giymiş Hollandalı oyuncu Pierre van Hooijdonk 2002 senesinde Feyenoord formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterildi fakat hiç puan alamadı.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 8

Real Sociedad formasıyla 57 gole imza atan Nihat Kahveci 2003 yılında gösterdiği performansla Ballon d'Or'a gösterilmişti. 

Oylamada Totti, Ballack, Ibrahimovic ve İnzaghi gibi isimleri geride bırakan Nihat üst sıralarda yer bulamamıştı.

Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 9
2014 yılında Fenerbahçe'de oynayan Brezilyalı futbolcu Diego Rİbas 2009 yılında Werder Bremen formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 10
Ülkemizde Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder 2009 yılında Inter'de Ballond 'Or'a aday gösterildi.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 11
Yakın dönemde Galatasaray forması giyen Kolombiyalı golcü Radamael Falcao, 2012 yılında Atletico Madrid formasıyla gösterdiği performansla Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 12
2012 yılında Real Madrid formasıyla  gösterdiği performansla Ballon d'Or'a aday gösterilen Mesut Özil rakipleri Messi ve Ronaldo'dan daha az oy almıştı.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 13
Köln ve Bayern Münih formalarıyla gösterdiği performansla 2006 yılında Ballon d'Or'a aday gösterilen Lukas Podolski yeterli puanı alamamıştı.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 14
Kariyerinde Beşiktaş'ta forma giymiş Ailton 2004 senesinde Werder Bremen formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterildi.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 15
2007 yılında Porto formasıyla Ballon d'Or'a aday gösterilen Ricardo Querasma oylamada puan alamamıştı.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 16
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Robin Van Persie 2012 yılında Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular - 17
2006/2007 sezonunda Galatasaray forması giyen Junichi Inamoto Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.

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