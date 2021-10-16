Türkiye'de forma giymiş ve Ballon d'Or'a aday gösterilen futbolcular

Haberler - ntv.com.tr 16.10.2021 - 10:54
Ballon d'Or... France Football tarafından 1956 yılından bu yana yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülün adı.
France Football, 2010 ve 2015 yılları arasında FIFA ile birlikte dağıttığı bu ödülü, 2016'dan itibaren bir kez daha sadece kendi bünyesinde vermeye başladı.
Bu ödülü en çok kazanan isim, 6 kezle Lionel Messi. Arjantinli yıldızı 5 ödülle Cristiano Ronaldo takip ediyor.
Peki Türkiye'de oynamış ve bu ödüle aday gösterilen futbolcular kimler?
Galatasaray forması giyen Hasan Şaş, 2002 Dünya Kupası'ndaki başarılı sezonun ardından Ballon d'Or'a aday gösterilmişti.
Hasan Şaş, 2002 Ballon d'Or ödüllerinde 10 puan alarak Ronaldinho, Michael Owen, Luis Figo, Patrick Viera ve Ruud Van Nistelrooy gibi isimleri geride bırakmıştı.
Real Sociedad formasıyla 57 gole imza atan Nihat Kahveci 2003 yılında gösterdiği performansla Ballon d'Or'a gösterilmişti.
Oylamada Totti, Ballack, Ibrahimovic ve İnzaghi gibi isimleri geride bırakan Nihat üst sıralarda yer bulamamıştı.