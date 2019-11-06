Türkiye'yi temsil edecek vücut geliştirme sporcuları 

Yarışma için çok çalıştıklarını belirten milli sporcularımızdan Kaan Özege, "Çalışmalarımızın karşılığını Dubai’de bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutarak noktalamak istiyoruz. Heyecanlıyız ve bir o kadar da gururluyuz. Şahsım olarak hem Türkiye’yi hem de doğduğum büyüdüğüm memleketim İzmir -Menemen’i temsil edecek olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.