Türkiye'yi temsil edecek vücut geliştirme sporcuları 

Türkiye vücut geliştirme ve bilek güreşi federasyonu tarafından 4-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen seçmelerde dereceye giren yarışmacılar ülkemizi temsilen Dubai Birleşik Arap Emirliklerinde yarışacak.

İHA 06.11.2019 - 06:20

Eylül ayında Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 30 sporcu milli formayı giymeye hak kazandı.

30 milli sporcu ve 8 yönetici , Türkiye’yi temsil edecekleri yarışma için dün gece yola çıktı.

Sporcular atletik fizik dalında yarışacaklar ve 4 zorunlu poz sonunda değerlendirilerek ödül alacaklar.

Yarışma için çok çalıştıklarını belirten milli sporcularımızdan Kaan Özege, "Çalışmalarımızın karşılığını Dubai’de bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutarak noktalamak istiyoruz. Heyecanlıyız ve bir o kadar da gururluyuz. Şahsım olarak hem Türkiye’yi hem de doğduğum büyüdüğüm memleketim İzmir -Menemen’i temsil edecek olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.

Sporcular 8 Kasım tarihinde podyuma çıkarak ülkemizi temsil edecek ve 10 Kasım tarihinde yurda dönecekler.

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