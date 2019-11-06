Türkiye'yi temsil edecek vücut geliştirme sporcuları 

İHA 06.11.2019 - 06:20
Eylül ayında Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde 30 sporcu milli formayı giymeye hak kazandı.
30 milli sporcu ve 8 yönetici , Türkiye’yi temsil edecekleri yarışma için dün gece yola çıktı.
Sporcular atletik fizik dalında yarışacaklar ve 4 zorunlu poz sonunda değerlendirilerek ödül alacaklar.
Yarışma için çok çalıştıklarını belirten milli sporcularımızdan Kaan Özege, "Çalışmalarımızın karşılığını Dubai’de bayrağımızı dalgalandırarak, İstiklal Marşımızı okutarak noktalamak istiyoruz. Heyecanlıyız ve bir o kadar da gururluyuz. Şahsım olarak hem Türkiye’yi hem de doğduğum büyüdüğüm memleketim İzmir -Menemen’i temsil edecek olmaktan da ayrıca gurur duyuyorum" dedi.
Sporcular 8 Kasım tarihinde podyuma çıkarak ülkemizi temsil edecek ve 10 Kasım tarihinde yurda dönecekler.