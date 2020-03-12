UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj Medipol Başakşehir'de
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Temsilcimiz Başakşehir 88. dakikada penaltıdan Visca'nın golüyle Kopenhag'ı 1-0 yenerek, ikinci maç öncesi avantaj elde etti.
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ntv.com.tr 12.03.2020 - 22:47| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 23:24
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı 1-0 yenerek rövanş öncesinde çeyrek finale yükselebilmek için avantaj elde etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golü, 88. dakikada penaltıdan Edin Visca attı.
Bu mücadelenin rövanşı, 19 Mart Perşembe günü Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılacak. Rövanş karşılaşması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanacak.
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