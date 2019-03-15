UEFA Avrupa Ligi'nde sürprizli gece
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 16 turu rövanşları sonrası Chelsea, Napoli, Valencia, Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale çıktı.
-
1UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Chelsea, Napoli, Valencia', Arsenal, Benfica, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag ve Villarreal çeyrek finale yükselen takımlar oldu.
-
2Öne çıkan mücadelede Çekya temsilcisi Slavia Prag, 2-2 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında kupayı en çok müzesine götüren (5) İspanya
ekibi Sevilla'yı ağırladı.
-
3Slavia Prag'da 15. dakikada Michael Ngadeu-Ngadjui, 47. dakikada penaltıdan Tomas Soucek, Sevilla'da 44. dakikada penaltıdan Wissam Ben Yedder, 54. dakikada Munir El Haddadi'nin golleriyle mücadelenin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatmalara geçildi.
-
4Uzatmalara iyi başlayan Sevilla, 98. dakikada Franco Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçse de rakibine 102. dakikada Mick van Buren ve 119. dakikada İbrahim Traore'nin golleriyle cevap veren Slavia Prag, mücadelede 4-3 galip gelerek çeyrek finale çıktı.
-
5Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ise evinde 0-0 berabere kaldığı İtalya ekibi Inter karşısında deplasmanda 1-0 kazanarak adını son 8 takım arasına yazdırdı. Eintracht Frankfurt'un golünü 6. dakikada Luka Jovic attı.
-
6İtalya'nın Napoli takımı, ilk maçta 3-0 yendiği Avusturya ekibi Salzburg ile deplasmanda karşılaştı. Napoli, rakibine 3-1 yenilse de
son 8 takım arasına kalan taraf oldu.
Salzburg'un gollerini 25. dakikada Munas Dabbur, 65. dakikada Fredrik Gulbrandsen, 90+2. dakikada Christoph Leitgeb, Napoli'nin golünü 14. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.
-
7İngiltere ekibi Arsenal, deplasmanda 3-1 kaybettiği Fransa temsilcisi Rennes'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Arsenal'ın gollerini 5 ve 72. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 15. dakikada Ainsley Maitland-Niles kaydetti.
-
8Günün en gollü maçında İngiltere ekibi Chelsea, 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e konuk oldu.
Chelsea, 5, 33 ve 59. dakikalarda Olivier Giroud, 45+1. dakikada Marcos Alonso, 78. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 5-0 kazanarak
çeyrek finale çıktı.
-
9İspanya temsilcisi Valencia ise evinde 2-1 kazandığı maçın rövanşında Rusya'nın Krasnodar takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Krasnodar, 85. dakikada Magomed Suleymanov'un golüyle umutlansa da rakibine 90+3. dakikada Gonçalo Guedes'in attığı golle cevap veren Valencia, turu geçmeyi başardı.
-
10Portekiz ekibi Benfica, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb karşısında, 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından, uzatmalarda (3-0) turu
yakalarken, İspanya'nın Villarreal takımı da, deplasmanda 3-1 maçın rövanşında Zenit'i 2-1 yenerek turladı.