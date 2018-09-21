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UEFA sıralaması güncellendi (İşte temsilcilerimizin yeri)

ntv.com.tr

UEFA sıralaması güncellendi. Listede ilk 20 içinde sadece bir Türk takımı yer alırken ilk 100 içinde 3 takımız yer buldu.

  • 1

    UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte sıralamadaki ilk 20 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avurpa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un sıralamadaki yerleri...
  • 2

    01- Real Madrid

    Puan: 133.000
  • 3

    02- Bayern Münih

    Puan:114.000
  • 4

    03- Barcelona

    Puan: 114.000
  • 5

    04- Atletico Madrid

    Puan: 113.000
  • 6

    05- Juventus

    Puan: 109.000
  • 7

    06- Sevilla

    Puan: 93000
  • 8

    07- PSG

    Puan: 88000

  • 9

    08- Manchester City

    Puan: 85000
  • 10

    09- Arsenal

    Puan: 77000
  • 11

    10- Shakhtar Donetsk

    Puan: 75000
  • 12

    11- Porto

    Puan: 75000
  • 13

    12- Borussia Dortmund

    Puan: 73000
  • 14

    13- Liverpool

    Puan: 68000
  • 15

    14- Roma

    Puan: 68000
  • 16

    15- Napoli

    Puan: 67000
  • 17

    16- Manchester United

    Puan: 65000
  • 18

    17- Zenit

    Puan:63000
  • 19

    18- Monaco

    Puan: 61000
  • 20

    19- Beşiktaş

    Puan: 59000
  • 21

    20- Chelsea

    Puan: 59000
  • 22

    55- Fenerbahçe

    Puan: 23.500
  • 23

    64- Galatasaray

    Puan: 20.500
  • 24

    157-Akhisar Belediyespor

    Puan: 0

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