UEFA sıralaması güncellendi (İşte temsilcilerimizin yeri)
ntv.com.tr
UEFA sıralaması güncellendi. Listede ilk 20 içinde sadece bir Türk takımı yer alırken ilk 100 içinde 3 takımız yer buldu.
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1UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi. İşte sıralamadaki ilk 20 ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ve UEFA Avurpa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor'un sıralamadaki yerleri...
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201- Real Madrid
Puan: 133.000
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302- Bayern Münih
Puan:114.000
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403- Barcelona
Puan: 114.000
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504- Atletico Madrid
Puan: 113.000
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605- Juventus
Puan: 109.000
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706- Sevilla
Puan: 93000
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8
07- PSG
Puan: 88000
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908- Manchester City
Puan: 85000
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1009- Arsenal
Puan: 77000
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1110- Shakhtar Donetsk
Puan: 75000
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1211- Porto
Puan: 75000
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1312- Borussia Dortmund
Puan: 73000
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1413- Liverpool
Puan: 68000
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1514- Roma
Puan: 68000
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1615- Napoli
Puan: 67000
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1716- Manchester United
Puan: 65000
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1817- Zenit
Puan:63000
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1918- Monaco
Puan: 61000
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2019- Beşiktaş
Puan: 59000
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2120- Chelsea
Puan: 59000
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2255- Fenerbahçe
Puan: 23.500
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2364- Galatasaray
Puan: 20.500
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24
157-Akhisar Belediyespor
Puan: 0